Daghoroscoop 29 november

VANDAAG JARIG

Uranus in uw horoscoop komend jaar, kan de aanzet zijn tot overdadig consumptief gedrag en vervolgens tot een bijna fanatiek vastklampen aan elk nieuw dieet dat op de markt komt. Pas op, want dat zal u duur komen te staan, zowel letterlijk als figuurlijk. Zelfbeheersing is geboden.

RAM

Goed nieuws kan betrekking hebben op degene met wie u uw leven deelt. U kunt met promotie te maken krijgen of iets waarop u een tijdlang hebt gehoopt wordt werkelijkheid. Uw overredingskracht is nu sterk waardoor u een deal kunt sluiten.

STIER

Een uitstekende dag voor een romantische verrassing. Bedenk iets bijzonders voor uw lief en geniet er samen van. Zorg voor open communicatie en geef de ander uw volle aandacht. Laat de geest niet afdwalen, dát wordt gemerkt.

TWEELINGEN

Wees vandaag en het weekend voorzichtig met “grandioze” ideeën. Zorg dat u gezond blijft, eet verstandig en adem genoeg frisse lucht in. Rust uit maar doe ook wat aan sport; spaar uzelf, las pauzes in en jaag uzelf niet op.

KREEFT

Een artistiek talent kan aandacht opeisen en of u nu artiest bent of niet, u kunt uzelf verrassen met eigen werk. Schrijf u in voor een cursus als u graag schildert of musiceert. Moedig ook kinderen aan hun talenten te ontwikkelen.

LEEUW

Positief denken maakt u sterk, maar zing een toontje lager als u niet buiten de boot wilt vallen. Let goed op als u gaat winkelen; u zou meer kunnen uitgeven dan zou moeten en zelfs geld verspillen aan zaken die de prijs niet waard zijn.

MAAGD

Als u van iets afstand moet doen, doe dat dan en concentreer u op hetgeen is overgebleven. Veranderen is nooit gemakkelijk, maar als het puin is opgeruimd kunt u tenminste verder. Breid uw netwerk uit met het oog op de toekomst.

WEEGSCHAAL

Als uw vriendenkring zich uitbreidt zult u mensen leren kennen die er een weelderiger leefwijze op na houden dan u. Blijf op de kleintjes letten en geef alleen geld uit aan kwalitatief goede spullen. Wees realistisch.

SCHORPIOEN

Wees voorzichtig met het kiezen van uw gezelschap want u bent vandaag makkelijk te beïnvloeden. Sluit u aan bij positieve mensen en u beleeft een topdag. Ga niet te veel verplichtingen aan en durf advies te vragen.

BOOGSCHUTTER

Door gebrek aan energie kunt u geneigd zijn uw belangen te verwaarlozen. U doet er verstandig aan een traag tempo aan te houden teneinde ongelukken te voorkomen. Laat u door niets en niemand opjagen.

STEENBOK

Ook als u uw routine verandert zullen uw resultaten goed zijn. Er zal vandaag genoeg aanleiding zijn om te lachen en voor dwaze momenten. Doe iets ongebruikelijks en breng de bal aan het rollen. Pas echter op voor ongelukjes.

WATERMAN

U wordt graag naar de ogen gezien en aan die behoefte kan vandaag worden voldaan. U zult ontdekken dat mensen die ertoe doen u hoog hebben zitten. Vertrouwelijke zaken kunnen uw energie opslokken, maar u weet oplossingen.

VISSEN

Een rustig moment van de dag kan u ertoe brengen een paar projecten te voltooien die u verwaarloosd hebt. Neem echter niet meer op uw schouders dan u makkelijk aan kunt, anders raakt u gefrustreerd en zult u het bijltje erbij neergooien.

