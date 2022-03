Kamp jij met geluidsoverlast van je buren?

Afgelopen twaalf maanden zijn er meer klachten over geluidsoverlast ontvangen dan in het jaar daarvoor. De politie registreerde van maart 2021 tot februari 2022 ongeveer 198. 000 herriemeldingen. Dit cijfer is de afgelopen drie jaar gestegen blijkt uit analyse van ANP/LocalFocus op basis van openbare politiecijfers.

Lockdown

Afgelopen jaren zijn er steeds meer meldingen over geluidsoverlast binnengekomen. In maart 2020 ging de eerste lockdown in. Toen iedereen thuis zat werd er flink geklaagd over geluidsoverlast. Er werden dat jaar 187.000 meldingen geregistreerd. Terwijl in het jaar voor de lockdown er maar 120.000 meldingen geregistreerd werden. En nu in het tweede coronajaar opnieuw stijging van ruim 60 procent ten opzichte van het jaar voor corona.

Doordat we allemaal aan huis gekluisterd waren, gingen Nederlanders veel klussen en tuinieren. Hierdoor kan je natuurlijk overlast ervaren.

Zomermaanden

De maanden waarin het vaakst geklaagd wordt over geluidsoverlast moeten nog komen. In de maanden juni, juli en augustus worden er opnieuw veel meldingen verwacht. Vorig jaar registreerde de politie in juni 22.600 meldingen. Doordat we onder andere in de zomer langer buiten in de tuin zitten of een barbecue hebben met vrienden of buiten muziek draaien kunnen buren meer overlast ervaren.

Buurtbemiddeling

In de provincie Utrecht is er gratis hulp voor buurtbemiddeling. Coördinator Ariadne Berk, van Buurtbemiddeling Utrecht, wijst burgers op een vriendelijke manier van communicatie. „Niet schreeuwen over de schutting of slaan op de verwarmingsbuizen. Dat werkt allemaal averechts”, zegt Berk tegen RTV Utrecht.

Reacties

Marleen is na lang wachten klaar met de overlast van haar buren en belt de politie.

Jasmijn en haar buren houden rekening met elkaar ook al delen ze niet dezelfde muzieksmaak.

Guiselaine heeft geluidsoverlast van haar buren en deelt haar oplossing op Twitter.

Praat mee

