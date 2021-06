Wat kun je het beste doen als je kind met overgewicht kampt?

Ons eetgedrag wordt bepaald door de hersenen, legt kinderarts Ilse Westerbeek uit. „Als je lichaam merkt dat het weinig energie heeft, creëren de hersenen een hongergevoel, en als we net gegeten hebben, ontstaat een verzadigingsgevoel. Waar de grenzen van honger en verzadiging liggen, verschilt per persoon en is ook voor 70 procent bepaald door genetische aanleg.”

Chips en taart

Toch is het honger- of verzadigingsgevoel allang niet meer de graadmeter voor onze eetmomenten, vervolgt Westerbeek. „We eten heel vaak zonder dat we een hongergevoel hebben. Ga maar na bij je kind: op school mogen de kinderen alleen tijdens de pauze iets eten, dus dan doen ze dat maar – ook al hebben ze dan nog helemaal geen trek. Als je even pech hebt, is er ook nog een klasgenoot jarig en worden er ’s middags chips uitgedeeld. En als hij/zij na school thuiskomt, staat er een taart klaar omdat er een familielid is geslaagd. Eten speelt nu eenmaal een belangrijke rol in onze sociale omgeving.”

Sociale context

Tijdens de coronacrisis is die sociale context in veel gezinnen alleen nog maar belangrijker geworden. Westerbeek: „Vaak wordt geredeneerd ’we kunnen al geen dagje uit, laten we er dan vanavond maar even een gezellige avond van maken’. En dat doen we nu eenmaal niet met tomaatjes en komkommer.”

Bovendien konden kinderen tijdens de lockdown niet meer naar school, vrienden of sportclubs en waren ze meer en meer veroordeeld tot binnen zitten. „Het aantal kinderen dat met overgewicht op de poli komt, is sterk toegenomen. De gewichtstoename gaat vaak hand in hand met psychosociale problematiek. We weten: als je je verveelt, niet lekker in je vel zit of veel stress ervaart, wil je dat ’lege’ gevoel opvullen. Dat doe je met eten. Dat gold ook voor kinderen in coronatijd, en daarbovenop kwam ook nog eens dat ze minder of zelfs helemaal niet meer bewogen.”

Geen straf

Maar hoe keer je dat tij, zonder het zelfvertrouwen van je kind te schaden en hem/haar datgene te ontzeggen wat nu juist troost biedt? Het is de kunst om gezonde eetmomenten (weer) leuk te maken, legt Westerbeek uit. „Eetmomenten moeten geen straf worden. Als je kind iedere keer wordt geconfronteerd met wat hij/zij niet mag, terwijl hij/zij al niet lekker in zijn/haar vel zit, misschien gepest wordt of minder goed kan sporten, wordt het gevoel afgestraft te worden des te erger.”

Spelelement

Westerbeek is als kinderarts betrokken bij Spoony, een onderneming die kinderen gezonder en gevarieerder wil laten eten. Een pilot van Spoony, waarbij een speciaal ontwikkelde spelletjesbox werd getest onder 100 kinderen in samenwerking met 14 diëtistenpraktijken en 2 ziekenhuizen, wees uit dat 85% van de diëtisten merkt dat kinderen meer gemotiveerd zijn nieuwe smaken te proeven dankzij een spelelement bij het eten.

„Hoe vroeger je je kind zo veel mogelijk smaken leert ontdekken, hoe makkelijker gezond eten wordt. Leer ze van jongs af aan dat aardbeien geen suiker nodig hebben, thee geen honing en dat water net zo lekker is als cola. Door een spelelement toe te voegen aan een eetmoment, maak je het voor je kinderen leuk.”

Praktische tips

Verder heeft Westerbeek nog een aantal praktische tips voor ouders die op het gewicht en de leefstijl van hun kind willen letten:

Houd het leuk aan tafel. Creëer een gezellige sfeer en straf je kind niet af.

Zorg voor genoeg afleiding, zodat je kind minder snel de neiging krijgt te gaan eten bij verveling. Let op: televisiekijken of gamen helpt dan weer juist niet, omdat kinderen dan vaak ondertussen door blijven eten.

Kook samen met je kinderen en gebruik daarbij gezonde producten. Er zijn ook heel veel gezonde alternatieven voor op het eerste gezicht ongezonde gerechten. Maak bijvoorbeeld eens met het hele gezin een pizza met een groentebodem!

Zorg dat je kind goed ontbijt.

Neem jullie eetpatroon eens onder de loep. Vaak is het én én. ’s Ochtends chocolademelk met een broodje gebakken ei en ’s middags ook een zware, ongezonde lunch. Kijk met kleine stapjes of je ’s ochtends iets gezonders kunt maken. Begin daarbij bijvoorbeeld met water drinken in plaats van suikerhoudende dranken.

Tot slot benadrukt Westerbeek: „Het draait niet alleen om gewicht. Bewegen en een gezonde leefstijl is net zo belangrijk. Van een uurtje buitenspelen valt je kind misschien niet direct af, maar alleen al dat ene uurtje zorgt ervoor dat er stoffen vrijkomen die zorgen voor een gezonder lichaam.”