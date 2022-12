Daghoroscoop 31 december - Sterrenbeeld Kreeft: ’Pas op voor alcohol en flirten’

VANDAAG JARIG

Op liefdesgebied zal er niets schokkends gebeuren komend jaar; af en toe wat gedoe, maar het effect ervan zal minimaal zijn. Alles blijft zoals het is, getrouwd blijft getrouwd, ben je alleen dan blijft dat ook zo. Je zult dan ook tevreden zijn met de status quo. Wel kan de familie worden uitgebreid.

ZONDAG JARIG

Jouw liefdesleven is in handen van de Maan, de snelste van alle planeten. Terwijl anderen er een jaar over doen om door jouw horoscoop te bewegen doet de Maan dat elke maand en dat kan incidenten tot gevolg hebben. In principe kan dat geen kwaad, integendeel, het zal reuring in de tent geven.

STERRENBEELD RAM

Financiële vooruitzichten zijn veelbelovend. Doe je echter niet anders voor dan je bent. Als je krap zit moet je geen geld over de balk gooien. Rij niet mee met iemand die gedronken heeft, zodat je 2023 ongehavend kunt beginnen.

STERRENBEELD STIER

Emoties kunnen je te veel worden als je ze intellectueel probeert te benaderen. Gevoelens zijn nu eenmaal niet rationeel. Je komt dit weekend onbeschadigd door als je onaangename lieden mijdt. Ontspan en laat je verrassen.

STERRENBEELD TWEELINGEN

STERRENBEELD TWEELINGEN

Kies voor een rustige oudejaarsavond en houd het eenvoudig. Kies niet te lichtvaardig jouw goede voornemens, want die zullen smelten als sneeuw voor de zon. Als je serieus bent kunnen veel van jouw doelen tot wasdom komen.

STERRENBEELD KREEFT

Je kunt zin hebben in een feestje en er bijzondere plannen voor bedenken. Pas echter op voor alcohol en flirten, want dat kan gevolgen hebben waar je niet op uit bent. Maak er een memorabele avond van die je niet snel zult vergeten.

STERRENBEELD LEEUW

Kijk terug op de gebeurtenissen van dit jaar en kies bereikbare en realistisch doelstellingen voor het nieuwe. Blijf dichtbij vrienden als je de deur uitgaat vanavond en mijd risicovol terrein. Reken op complicaties begin januari.

STERRENBEELD MAAGD

Zet de positieve en negatieve punten van het voorbije jaar naast elkaar en beslis wat je meer en wat je minder wilt. Zet veiligheid op nummer 1. Zoek het gezelschap van mensen van wie je houdt. Reken zondag op een verrassing.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Zorg ervoor dat schulden en rekeningen zijn betaald en er geld op de bank staat zodat je met een gerust hart aan 2023 kunt beginnen. Wat je komend jaar investeert in jouw comfort en gezondheid is goed besteed. Kijk vooruit.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Je kunt belachelijk vroeg wakker zijn geworden; ruzie met jouw partner kan de oorzaak zijn, maar jouw verdrietige stemming zal verdwenen zijn voor het avond is. Er kan ook sprake zijn van een machtsstrijd met jongeren.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Heb vertrouwen in de toekomst. Zet plannen in beweging maar neem de tijd voor belangrijke beslissingen. Een bescheiden jaarwisseling lijkt het beste. Voorkom dat je morgen wakker wordt met een houten kop.

STERRENBEELD STEENBOK

Probeer, ook als je veel te doen hebt, ook even stil te staan bij hetgeen het afgelopen jaar is gebeurd. Bedenk wat je hebt bereikt en waar je spijt van hebt. Maak er een romantische avond van als je verliefd bent.

STERRENBEELD WATERMAN

Treed met een gerust hart 2023 tegemoet en ban elke vorm van twijfel uit jouw geest. Bel met vrienden of familie die je lang niet hebt gesproken en stort je daarna in het feestgewoel. Vergeet zorgen en kijk naar het goede om je heen.

STERRENBEELD VISSEN

De avond kan grillig en erotisch verlopen; als je er single aan begint kun je in onverwacht goed gezelschap eindigen. Er kunnen je onconventionele gebeurtenissen te wachten staan en zo te zien zul je je kostelijk amuseren.

