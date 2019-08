’We weten wat we aan elkaar hebben’

Annieke: „We hebben elkaar tijdens de wintersport ontmoet. Lennart was skileraar en begon vijf jaar geleden in de zomer als instructeur bij surfkampen van Ripstar in Frankrijk. Het jaar daarop ging ik als gast mee en de afgelopen drie jaar was ik als fotograaf onderdeel van het team. We hebben allebei een reguliere baan en het hangt ervan af hoeveel vakantie we kunnen krijgen. Het eerste jaar waren we vier à vijf weken aan de slag. Vorig jaar hebben we een lange reis met onze kampeerbus gemaakt, naar Portugal en Marokko. Toen hebben we het hele surfseizoen aan de Franse kust meegedraaid.”

Lennart: „Al vanaf april bouwen we kampen op: de keuken, de slaapverblijven en de ’chill lounge’. In juli en augustus werken we de hele week. Ik geef de hele dag surfles aan kinderen en hun ouders en Annieke fotografeert. De instructeurs kunnen soms wat laks zijn. We krijgen aan het begin van de week per groep een eigen kleur wetsuit. Maar dat nemen we niet zo nauw en dan wil het fotografieteam weleens mopperen.”

Annieke: „Al die jochies lijken op elkaar, vooral als ze natte haren hebben. Omdat we aan het einde van de week iedereen evenveel foto’s willen geven, moeten we goed kunnen zien wie wie is. Dat is lastig als ze elke dag een andere kleur wetsuit aan hebben... Na wat gemopper kunnen we er ’s avonds weer om lachen.”

Lennart: „Het liefst zouden we weer twee volle maanden bij de kampen werken, maar we zijn allebei net aan een nieuwe baan begonnen. Deze zomer zal Annieke drie en ik maar twee weken gaan. Veel mensen zien we elk jaar terug en hoewel er ook genoeg nieuwe gezichten zijn, voelt het elke keer weer als thuiskomen.”

Annieke: „Wanneer we aan het werk zijn, gaan onze gesprekken voornamelijk over surfen. Waar en hoe kunnen we de beste golven pakken en op welk tijdstip zullen we de volgende dag het water in gaan? Op het kamp doen we alles samen met de groep. We trekken ons weleens terug, dan gaan we naar onze tent of maken we een wandeling met onze hond. Als iemand mee wil, is dat ook geen probleem. We hebben zolang samen gereisd dat het soms fijn is om andere mensen om je heen te hebben.”

Lennart: „We zijn bezig een huis in Nederland te bouwen en we proberen zoveel mogelijk zelf te doen. Anniek en ik zijn gewoon een heel goed team. Na zes jaar samen en een jaar rondreizen in een busje weten we wat we aan elkaar hebben. Dat blijkt wel uit het surfkamp: altijd gezellig en we hebben genoeg vrije tijd. Eigenlijk voelt het helemaal niet als werk, maar als vakantie.”

