Voorstelrondje: ’Een challenge als deze haalt de powervrouw in je naar boven’

„Ik heb meegedaan aan de 100-dagen challenge van Mieke. Ik wilde namelijk graag afvallen. Het was niet zo dat ik extreem zwaar was, maar voor een gezond gewicht mocht er zeker twintig kilo af. Voorheen heb ik al van alles geprobeerd om af te vallen, bijvoorbeeld een koolhydraatarm of caloriearm dieet. Hierdoor viel ik wel af, maar dit had geen blijvend resultaat. Uiteindelijk kwamen de afgevallen kilo’s er weer bij, omdat ik niet het probleem achter mijn overgewicht oploste.

Onvoldoende regie

Het probleem was dat ik onvoldoende regie had over mijn eetgedrag. Ik gebruikte daarbij veel smoesjes. Mijn traag werkende schildklier of hormonen kregen de schuld van het feit dat ik meer calorieën tot me nam dan dat ik verbrandde. Deze externe factoren hebben wel degelijk invloed op mijn gewicht, maar de schuld lag toch echt bij mij. Tijdens het programma van Mieke heb ik geleerd om niet meer toe te geven aan smoesjes en niet meer externe factoren de schuld te geven.

Nu merk ik wat regie hebben over mijn eetgedrag met mij doet. Ik voel mij fitter, krachtiger en energieker, want ik heb zelf de controle. Smoesjes gebruik ik niet meer. Ik bepaal zelf wat er bij mij naar binnen gaat. Nu maak ik gezondere keuzes en heb ik weer prioriteit leren geven aan mijzelf.

Maximum aantal calorieën

Het gaat er niet om dat je niks mag. Integendeel zelfs. Ik hoefde mijn wijntje niet te laten staan. Ik leerde gewoon kiezen. Elke dag had ik een maximum aantal calorieën dat ik mocht eten. Het is alleen belangrijk dat je leert kiezen. Op een verjaardag hoef ik geen nee te zeggen tegen een stuk taart, zolang dit binnen de calorieën past. Je mag zelf bepalen of je 1500 calorieën aan chocolade of gezond eten eet. Dat maakt het zo fijn, je mag alles en niks moet.

Tijdens de Lekker in je vel-challenge verwacht ik dat Mieke eerlijk en confronterend gaat zijn. Zij zal veel inzicht kunnen bieden in je eigen eetgedrag. Dit doet zij door de juiste vragen te stellen en veel kennis te delen. Het is namelijk geen hogere wiskunde, maar eigenlijk allemaal heel logisch.

Tip

Een tip voor vrouwen die meedoen aan de Lekker in je vel-challenge is om er helemaal voor te gaan. Een challenge als deze kan weer de powervrouw in jezelf naar boven halen. Je gaat erachter komen dat overgewicht echt door jezelf komt, niet door externe factoren. Jij bent de enige die hier iets aan kan veranderen.”

