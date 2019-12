Hoezo is ’pikpraat’ vrijheid van meningsuiting?

Soms begrijp ik helemaal niks meer van het ’recht’. Ik dacht dat we goed op weg waren met een verbod op straatintimidatie. Naast Rotterdam hebben ook de gemeentes Amsterdam en Tilburg al een vergelijkbaar verbod. Al bleef handhaven natuurlijk wel een dingetje. Dat iemand jou, je moeder of je dochter voor ’vieze hoer’ uitmaakt en dat er net een handhaver in de buurt is die het ‘heterdaadje’ op ’pikpraat’ kan vastleggen.

Proefproces

In Rotterdam liep er een rechtszaak tegen zo iemand. Een 36-jarige nogal trieste man uit Rotterdam viel vorig jaar acht vrouwen lastig door ze na te roepen, kus- en handgebaren te maken en achter ze aan te lopen. Het was de eerste rechtszaak rondom straatintimidatie ooit en fungeerde als proefproces.

Geldboete

De Rechtbank Rotterdam had de verdachte precies een jaar geleden nog veroordeeld tot het betalen van een voorwaardelijke (en schappelijke) geldboete van 200 euro. De verdachte was (natuurlijk geadviseerd door zijn pro-deo advocaat) in hoger beroep gegaan tegen deze uitspraak. Het Openbaar Ministerie had in hoger beroep een straf geëist van twee onvoorwaardelijke geldboetes van in totaal 340 euro. Net goed. Dat zal ’m leren. Maar dat is dus nu tenietgedaan. Zonde van alle moeite. Die man gaat een heerlijke zomer tegemoet waarin hij weer achter tig vrouwen aan kan lopen en ze naar hartelust mag uitschelden. Ik zie er niet naar uit.

Loslopend wild

Wij vrouwen zijn dus loslopend wild. Je mag roepen naar ons wat je wil, je mag fluiten, je mag sissen en je mag zelfs achter ons aanlopen om met nog meer nadruk je vunzige punt te maken. Ik probeer me voor te stellen hoe ik dit vanavond thuis aan mijn dochter (12) ga vertellen. „Ah joh, die man die jou recent uitschold voor ’hoer’ maakte gewoon gebruik van zijn vrijheid van meningsuiting. Dat mag gewoon in Nederland!”

Ik kan me alle keren nog herinneren dat ik in de openbare ruimte voor ’hoer’ werd uitgescholden, terwijl ik nietsvermoedend op weg was naar de bus of supermarkt. Of die keer dat ik aan het joggen was in het park. Het blijft me bij. Ik vraag me af: ’Waarom?’ Waar komt die haat toch vandaan tegen (wild)vreemde vrouwen. Ik wil niet dat het normaal gevonden wordt, dat het moet kunnen.

Straatintimidatie

De Stichting Stop Straatintimidatie roept de Tweede Kamer nu op om het wetsvoorstel tot de strafbaarstelling van straatintimidatie aan te nemen en dus straatintimidatie landelijk strafbaar te stellen. Gelet op het feit dat meer dan 80% van de vrouwen tussen de 15 en 35 aangeeft (seksueel) geïntimideerd te worden op straat en gelet op de grote impact van dit wangedrag op vrouwen die regelmatig worden lastiggevallen, is het volgens deze stichting belangrijk dat de overheid dit verbod landelijk invoert. Al is het alleen maar om een signaal af te geven. Het is niet oké om vrouwen en meisje op straat verbaal te intimideren. Zelfs niet als een rechter zegt dat het wel mag!

