Hallo roetveegpiet, dag Zwarte Piet?

Waar Sinterklaas vorig jaar in Zaandijk en de Zaanse Schans nog vergezeld werd door een groepje zwart geschminkte Pieten, zullen er dit jaar alleen Pieten met zwarte vegen op het gezicht aanwezig zijn bij het kinderfeest. „Vorig jaar waren er nog enkele volledig zwart geschminkte roetvoegpieten, nu geen enkele meer”, aldus een woordvoerder van omroepvereniging NTR.

Wisselende reacties

De NTR gaat zelfs controleren of pieten zich voldoende aan de nieuwe regels houden, door ’toezicht op het schminken.’ Pieten die mee willen lopen in de sinterklaasintocht dienen zich aan de regels te houden, aldus de Apeldoornse sinterklaasvereniging: „Wie wil meelopen moet zich aan de voorwaarde houden van de omroep. Deze eisen hebben we uitgezet onder de Pieten en daar krijgen we wisselende reacties op.”

