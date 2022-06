’Ik wil niet meer met mijn schoonzus op vakantie’

„Onze mannen zijn gek van wielrennen. M. en J. zijn broers, we wonen bij elkaar in de buurt, en samen fietsen ze elke week zo’n 200 kilometer. In juli volgen ze de Tour de France altijd fanatiek op tv en online. Dus bedachten ze een paar jaar geleden dat het leuk was om met z’n vieren op fietsvakantie naar Frankrijk te gaan: mijn man M. en ik, zwager J. en zijn vrouw O. plus natuurlijk hun racefietsen.

Barbecue

We boekten twee leuke mobile homes op een camping in de Provence en terwijl onze mannen hun tanden in een berg zetten, lagen O. en ik lekker met een boekje in de schaduw, we gingen naar een stadje of liepen samen een rondje hard.

Aan het einde van de middag lagen we dan gezellig met z’n allen bij het zwembad en ’s avonds gooiden we wat vlees op de barbecue. Iedereen blij, dus het jaar daarop gingen we naar de Pyreneeën voor een nieuwe fietsuitdaging.

Zwanger

Maar toen werd O. zwanger en sloegen we een keer over (M. en ik gingen die zomer - zonder racefiets - naar Zweden), maar vorig jaar wilden M. en J. er graag weer gezamenlijk op uit.

Inmiddels hadden mijn zwager en schoonzus een tweeling en dat betekende dat de vakantie anders georganiseerd moest worden. Zo wilde O. een hotel. Ik heb zelf (nog) geen kinderen, maar snap dat je met twee peuters meer comfort wil.

Hypergevoelig

Toch viel deze vakantie me tegen. Vakantie in een hotel vind ik gewoon niet zo ontspannen als op een camping. Voorgaande jaren haalde ik ’s morgens in de campingwinkel een stokbroodje en gingen we lekker in onze shorts voor onze stacaravan ontbijten. In een hotel moet je toch gedoucht, gekleed en opgetut in de ontbijtzaal verschijnen...

Belangrijker was echter de ’gedaanteverwisseling’ die O. had ondergaan. Van een leuke, relaxte schoonzus was ze veranderd in een geobsedeerde moeder: alles, alles, alles draaide om de kinderen, de hele dag.

Kippen

Bij het ontbijt werd bijna van kwartier tot kwartier besproken hoe de ene dan wel de andere helft van de tweeling had geslapen (slecht, meestal) en de gesprekken gingen alleen nog over flesjes, fruithapjes en luieruitslag.

Overdag, als de mannen weer op de fiets zaten, was O. aan het hotel gekluisterd en slenterde ik dus in mijn eentje over het marktje. En ’s avonds na het eten ging mijn schoonzus met de tweeling op stok. J. trouwens ook. Gezellig, not!

Moederkloek

Terug in Nederland vertelde ik mijn man dat ik er op die manier niet veel meer aan vond: hij bijna elke dag fietsen, ik de hele tijd opgescheept met een moederkloek. Hoe lief ik de tweeling verder ook vind, de balans was zoek. „Snap ik”, zei M. Ik slaakte een zucht van opluchting, want had het best lastig gevonden om dit aan te kaarten.

„Volgende zomervakantie gaan we met z’n tweetjes”, vervolgde hij. „Dan kopen we voor jou ook een racefiets. Heb je de komende maanden de tijd om te trainen en kunnen we volgend jaar samen fietsen in Frankrijk!”

Knieontsteking

Ik lachte en riep enthousiast dat ik dat een geweldig idee vond. Maar toen drong het tot mij door dat ik dan die Franse bergen moest zien te bedwingen. En dat zag ik totaal niet zitten, zeker niet samen met die goedgetrainde man van mij.

Dus toen M. weer begon over een racefiets kopen voor mij, loog ik dat ik een knieontsteking had en verzon ik vervolgens een polsblessure. Maar dat kan ik natuurlijk niet permanent volhouden. Dan misschien toch nog liever op vakantie met mijn schoonzus…

