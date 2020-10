Zijn ouders verantwoordelijk voor het wangedrag van hun kinderen?

Ooggetuigen zijn geschokt. Een buurtbewoner was in zijn woonkamer toen hij buiten geschreeuw hoorde. „Het eerste wat me opviel was een jong persoon die iets terugliep om te kijken. Toen zag ik ook dat er een persoon op straat lag, wezenloos”, vertelt hij aan Hart van Nederland.

Laffe daad

Direct daarna zag de man hoe drie in het zwart geklede personen het op een lopen zetten. Het slachtoffer lieten ze aan zijn lot over. „Ik dacht: die meneer is dood. Het is een laffe daad.”

Wat ten grondslag ligt aan de mishandeling, is niet helemaal duidelijk. Volgens een andere buurtbewoner zouden de woorden ‘YouTube’ zijn gevallen. De jongens worden nu gehoord over de toedracht en het motief.

Opvoeding

Op social media is de verontwaardiging groot. Veel mensen vragen zich af wat er is misgegaan bij de opvoeding van deze tieners en vinden dat ze als volwassenen berecht zouden moeten worden óf dat in dit geval de ouders ook moeten worden aangepakt.

