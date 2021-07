Kate Winslet: ’Wees trots op je littekens’

Gossip

Bill Cosby niet welkom in comedyclub

De comedyclub die Louis C.K. zijn comeback liet maken na beschuldigingen van seksueel wangedrag, is niet van plan datzelfde te doen voor Bill Cosby. Tegenover de New York Post verklaart de eigenaar van de Comedy Cellar in New York dat de zaak van Cosby van een heel ander kaliber is dan die van C.K.