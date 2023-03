Premium Het beste van De Telegraaf

'Mannen zeggen vaak dat er geen goede vrouwelijke ondernemers zijn'

’Ik moest harder werken om te bereiken wat ik wilde.’ Ⓒ Sasha Lambert

Het thema van Internationale Vrouwendag (8 maart) is dit jaar ‘onbeperkt leefbaar’. Erica van Eeghen (37) werkt als Investment Manager bij Borski: een fonds dat investeert in vrouwelijke ondernemers. Ze is getrouwd en heeft twee dochters (4 en 1). Wat drijft haar?