Praat mee: Mag je grappen maken over gewicht Amalia?

De grap van Weijers kwam voorbij tijdens een verhaal over bijen. „Bij mij komt steeds vaker de vraag omhoog: zijn wij bijen? Wist je dat als de eitjes van bijen onbevrucht zijn, dat er dan mannetjes uitkomen? En als de celletjes bevrucht zijn, dan worden het vrouwtjes. Hè, de werksters of de koningin”, aldus Weijers.

Staatshoofd

Vervolgens vertelt Weijers: „Maar er is maar één celletje dat uitgroeit tot de koningin en dat is het celletje dat de eerste zes dagen het meest te eten krijgt. Dat wordt de koningin. Dat kun je bij Amalia ook nog wel een beetje zien.” Dit is echter niet de enige grap die Weijers maakte over Amalia in zijn oudejaarsconference. Ook benoemde hij namelijk dat Amalia van de drie prinsesjes ’het grootste staatshoofd’ heeft.

Veel mensen hebben een mening over de uitspraken van Weijers over Amalia. Zo benoemden tv-kenner Rob Goossens en Daphne Bunskoek bij RTL Boulevard dat de uitspraken van Weijers ontzettend ongepast waren. Goossens noemt het zelfs fatshamen.

Reacties op Twitter

Marian vraagt zich af of de opmerking over het postuur van Amalia wel nodig was.

Jennepen noemt de grap van Weijers misselijk.

Kee vindt het niet stoer of grappig om iemand af te rekenen op uiterlijk.

