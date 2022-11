Elk huishouden energiecompensatie: is dat wel terecht?

In november en december krijgt elk huishouden 190 euro energietoeslag. Volgens De Telegraaf doet de overheid dit om mensen te helpen de winter te overbruggen. Het prijsplafond voor energiekosten komt namelijk pas op 1 januari 2023.

De hoogte van je inkomen of energierekening speelt bij de compensatie geen rol. Er zijn wel groepen die buiten de boot vallen, bijvoorbeeld huishoudens die samen met andere huishoudens een verbruiksaansluiting hebben. Ook sommige studentenhuizen vallen er net buiten. Voor deze groepen wordt nog een oplossing gezocht.

Voor iedereen

De compensatie is dus voor vrijwel iedereen, want iedereen krijgt te maken met een hogere energierekening. Huishoudens met een hoger inkomen worden dan ook niet buitengesloten. Voor zij die de compensatie niet nodig hebben, is de 190 euro gewoon mooi meegenomen.

Er zijn mensen die daarom het geld doneren. Donaties aan de Voedselbank stromen bijvoorbeeld al binnen en dat geld is meer dan welkom. Leo Wijnberg van de Voedselbank verwacht komende maanden nog meer steun. „Ik denk dat veel mensen er nu over na aan het denken zijn. Het is natuurlijk nog niet zo lang bekend. Voor veel mensen is de Voedselbank een logisch doel, omdat we de allerarmsten helpen”, vertelt hij aan RTL Nieuws.

Slecht idee

Als je het geld niet doneert, wat doe je er dan mee als je het niet nodig hebt? Misschien geef je het wel uit aan een nieuwe broek of een avondje uiteten. Is het wel zo eerlijk dat deze huishoudens ook een compensatie krijgen?

Niet alleen Twitteraars vragen zich dit af, ook D66 en CDA pleiten voor een gerichtere aanpak. Alleen arme huishoudens zouden in aanmerkingen moeten komen voor de 190 euro. Eens?

Reactie

Te veel mensen krijgen een energiecompensatie, vindt Steven.

Dorothea heeft het geld niet nodig en doneert het daarom aan de Voedselbank.

Een raar verhaal, vindt Marc de verdeling van energiecompensaties.

Praat mee

Vind jij het terecht dat elk huishouden een energiecompensatie krijgt, omdat iedereen te maken krijgt met de prijsstijging? Of vind je het oneerlijk, aangezien niet iedereen die tegemoetkoming nodig heeft?

