’Mijn hond heeft al duizenden euro’s aan dierenartsrekeningen gekost’

Vuinisbak

Ellen Verhoogt (47) is overheidsadviseur en alleenstaand met hond én poes. Ze is voor gezonde dieren, liefst uit het asiel.

„Ik heb een beagle overwogen, dat vind ik zulke mooie honden. Maar het idee dat ik dan op een wachtlijst voor een puppy zou komen en er voor mij een hondje ’gemaakt’ zou worden, vond ik verwerpelijk. Ik wilde me niet storten in dat stelsel van bestelling. In Nederlandse asiels vond ik niet wat ik zocht. Het waren óf honden met een verhaal of heel grote honden. Dit zou mijn eerste hond worden, dus zo spannend wilde ik het niet hebben.

Tias heb ik via een stichting; ze redden hondjes uit Kreta. Tias was ongeveer vijf maanden toen hij bij mij kwam. Ik werd zorgvuldiger gescreend dan toen ik mijn poes uit het asiel haalde! Welke rassen er allemaal in Tias verwerkt zitten, weet ik niet. Het is een van-alles-en-nog-wat-hond. Straathondjes zijn sterk, zeggen ze. Dat geloof ik ook wel. Het leven met Tias is één groot avontuur. Iedere dag is een tropische verrassing met hem, zeg ik weleens. Hij is lief en zachtaardig en kan zich nogal aan je opdringen. Een hond van de Griekse straat redden is uiteraard ook maar een druppel op een gloeiende plaat. Toch sta ik volledig achter mijn keuze.

Ik kan me voorstellen dat mensen voor een bepaald ras vallen, maar dat je de kans op een doorgefokte hond daarbij voor lief neemt, vind ik dan weer lastig. Wat mij betreft wordt er strenger opgetreden tegen doorfokken. Wij moeten daar als mensen onze verantwoordelijkheid in nemen. Het is niet goed voor de honden, maar het geeft je als baasje uiteindelijk ook verdriet dat je dier niet gezond is.”

Rashond

Jet Vroege (50) is communicatieadviseur, getrouwd, moeder en oma. Ze is dol op het ras Engelse bulldog.

„Mijn man en ik zijn verliefd op Engelse bulldogs. We hebben er inmiddels vijf gehad en momenteel hebben we Ollie, die 5 jaar is. Er gaat geen dag voorbij dat we niet hardop om hem moeten lachen. Hij heeft zo’n sullig uiterlijk en zo’n domme blik. En hij doet ook zo dom; dan gaat-ie op de rand van de bank zitten, dommelt-ie in slaap, valt-ie op de grond en slaapt-ie daar gewoon door.

Al onze honden waren herplaatsers; we hebben nog nooit een puppy gehad. Het ras is behoorlijk doorgefokt en dat merken we aan de gezondheid. Toen we Ollie’s chip registreerden, ontdekten we dat hij geen origineel Nederlands gefokte hond is en er dus mogelijk nóg minder op gezondheid is gecontroleerd is. Hij heeft ons dan ook al duizenden euro’s aan dierenartsrekeningen gekost en krijgt dagelijks pijnstillers voor zijn gewrichtsklachten. Als het heel warm wordt, krijgt hij het benauwd. En daar is hij dus ook al eens aan geopereerd. Onze oudste hond is 6 jaar geworden. Wat dat betreft hebben we het ook echt niet getroffen. Maar dit ras wordt door alle problemen ook niet oud.

We hebben besloten na Ollie geen hond meer te nemen. Alleen fokken op uiterlijk hoeft geen probleem te zijn, maar dat wordt het wel als er fysieke klachten bij komen kijken. Dat er strenger tegen doorfokken wordt opgetreden, kan ik volledig begrijpen. Mochten we toch ooit weer een herplaatser tegenkomen, zal ik proberen weg te kijken. Of me dat gaat lukken? Ik durf daar mijn geld niet op in te zetten.”

