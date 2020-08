Daghoroscoop 7 augustus

VANDAAG JARIG

Uw sterrenbeeld geeft affiniteit aan met de wereld van de technologie – computers, programmering, online activiteiten e.d. Als deze ook te maken hebben met kunst of toneel, des te beter. Uw inkomen kan fluctueren, dat is de schuld van Mercurius, een snelle planeet, die van korte trends houdt.

RAM

Win het vertrouwen van de mensen met wie u samenwerkt. Laat zien dat u professioneel en competent bent. Praat niet te veel over het verleden als een nieuwe geliefde jaloers is op iemand met wie u een hechte vriendschap onderhoudt.

STIER

Samenwerking zal goed verlopen. Verliefden kunnen besluiten te gaan trouwen. Een zakelijk gesprek belooft een goed resultaat. Bedenk iets leuks om met een eenzaam familielid te doen; ga naar een komische film of zoiets.

TWEELINGEN

Een geschikte dag om iemand op te zoeken voor wiens intelligentie u bewondering hebt. Laat de ander aan het woord en luister oplettend. Het is zinvol de mening van derden te vragen als u twijfelt over een besluit.

KREEFT

De beste baan is die waar u wordt betaald voor hetgeen u het liefst doet. Houd dat in het hoofd bij het uitstippelen van uw toekomst. Doe het vandaag als u zich bij iemand moet excuseren. Een goede dag om een lening aan te vragen.

LEEUW

Verbintenissen krijgen het groene licht. Succes lijkt verzekerd als u een zaak op poten wilt zetten. Bereid verbeteringen voor aan uw werkomgeving of huis. Speculeer niet met geld als u dat eigenlijk niet kunt missen of griezelig vindt.

MAAGD

Uw fanclub of vriendenkring is groot en men heeft het beste met u voor. Er kan u een verantwoordelijke functie worden aangeboden. Ga parttime werken in de horeca, mode of een boekwinkel als u te onrustig bent voor een vaste baan.

WEEGSCHAAL

Dwing uzelf niet tot presteren als de dag met hoofdpijn of ander ongerief begint. Het lichaam heeft eigen rechten, dus luister. U kunt iemand in uw directe omgeving in een ander licht gaan zien. Geef niet te veel geld uit.

SCHORPIOEN

Verzorg uzelf goed, u zult daaruit het plezier en welbehagen putten waaraan u een groot deel van uw kracht ontleent. Kijk in de spiegel: ziet u degene die u wilt zijn? Verander iets aan uw stijl als u op een grijze muis lijkt.

BOOGSCHUTTER

Van een nieuwe collega kan een verfrissende invloed uitgaan en diens optimisme en humor kunnen aanstekelijk werken. Oponthoud lijkt vandaag onvermijdelijk, of u nu zelf rijdt of gebruikmaakt van het openbaar vervoer.

STEENBOK

Wat u achter de schermen tracht te bereiken zal waarschijnlijk lukken. Het is in uw voordeel om buiten de schijnwerpers te blijven. Familie kan u motiveren om uw eigen weg te gaan. Bezoek iemand die niet zelf de deur uit kan.

WATERMAN

Maak gebruik van uw charme om medewerkers en autoriteiten naar uw hand te zetten. Een geschikte dag om salarisverhoging of een lening aan te vragen. Verliefden kunnen het eens worden over een datum; uw wensen worden vervuld.

VISSEN

Wees niet bang om uw mening te geven; de kans is groot dat anderen het met u eens zijn. Zelf kunt u na een gesprek met een bevlogen mens een andere kijk op het leven krijgen. Gebruik uw bemiddelingstalent als u weerstand ondervindt.