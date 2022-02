’Als mensen zeggen dat ze de rust in lockdowns wel lekker vonden, kan ik daar boos van worden’

Buitenland

Fatale vergiftiging met xtc in Duits restaurant mogelijk gevolg van fout dealer

Duitse justitie gaat ervan uit dat de ’aanzienlijke hoeveelheid’ xtc die in een champagnefles zat in het Zuid-Duitse plaatsje Weiden een fout is geweest van een dealer. Zondag overleed een 52-jarige man als gevolg van een vergiftiging nadat hij de champagne had gedronken.