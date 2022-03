Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW magazine Horecavrouw Baukje: ’Onze droom ging in rook op’

Door Marion van Es

Baukje: „Heel eerlijk: mijn vertrouwen is enigszins weg” Ⓒ Sascha Lambert

Nadat ze voor de camera in tranen uitbarstte toen er wéér een lockdown werd aangekondigd, werd Baukje Haarsma (32) het gezicht van de noodlijdende horeca in Nederland. Haar pas geopende zaak in Leeuwarden kreeg geen overheidssteun.