Wilma (60) woont in Zuid-Afrika: ’Mijn vriend was doodsbenauwd als ik mijn hond uitliet’

Doodsbenauwd

„Toen mijn man in 2009 overleed, belde ik zijn zakelijk contact Nic om hem op de hoogte te brengen. Hij had even nodig om het te verwerken en zou snel terugbellen. Dat ‘snel’ werd acht jaar, haha. Maar daarna appten, belden en skypeten we avondenlang. In 2018 vond ik het mooi geweest en ging ik zijn kant op om eens rond te kijken in Zuid-Afrika.

Het land heeft een gewelddadige reputatie, maar onveilig heb ik me nog nooit gevoeld. Nic wel. Die was doodsbenauwd als ik ’s avonds laat mijn hondje uitliet en denkt dat er achter elke boom een aanvaller schuilt.

Hij heeft zijn hele leven in de grote stad gewoond en daar kan het, zeker in de townships, inderdaad onveilig voelen. Maar in ons dorpje in Oost-Kaap merk je daar niets van. We zitten pal aan de Indische oceaan. Heb je boodschappen nodig, dan zit je zo drie kwartier in de auto. Buiten het vakantieseizoen is het erg rustig. Daar moest ik in het begin even aan wennen, maar nu vind ik het heerlijk.

Braai

Zuid-Afrika zou Zuid-Afrika niet zijn zonder braai. De eerste keer dat ik die in Nic’s huis zag, snapte ik er niets van. Een hoge open haard, midden in de woonkamer? Ik vond het vreemd. Pas toen Nic er een rooster in zette en er twee biefstukken op gooide, viel het kwartje. De braai is waar het leven hier om draait. Het is samenzijn, de dag doornemen, lekker en goed eten… alles bij elkaar.

Ooit zouden we terug naar Nederland willen, maar vooralsnog hebben we het hier prima. Ik kan nog steeds niet bevatten hoe overweldigend mooi de natuur is. De meeste toeristen kiezen massaal voor een peperdure Krugerpark-safari, maar ik zou juist aanraden om off road te gaan. Slapen in een tent zonder stroom, eten wat de pot schaft. Mijn tip: rijd door de prachtige Baviaanskloof en laat je verbazen door het échte Zuid-Afrika!”

