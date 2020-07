Daghoroscoop 23 juli

VANDAAG JARIG

In principe is uw gezondheid dit jaar goed – er lijkt weinig kans op stress-gerelateerde problemen, al kan er na 18 december wat spanning optreden. Neem vanaf dat moment vaker rust, ontspan en neem wat gas terug. Gebitshygiëne is van groot belang; de mond kan een bron van infecties zijn.

RAM

De kosmos staat vandaag achter degenen die coachen of trainen in een sport. Er is geen vervanging van persoonlijke aandacht en de steun die een pro kan geven. Onderscheid u op uw vakgebied door uitzonderlijke kwaliteit te bieden.

STIER

Een vriend of zakenpartner kan een bron van steun en advies blijken, zeker als u zich zorgen maakt over het welzijn van iemand die u na staat. Piekeren dient tot niets en kan zelfs uw eigen gezondheid schaden. Ontspan; ga zwemmen.

TWEELINGEN

Iemand kan voor verwarring of opwinding zorgen. Stel u flexibel op maar geef uw grenzen aan. Als u vaak met een groep optrekt kunt u vandaag ervaren dat u een aantal dingen liever op uw eigen manier doet.

KREEFT

Herstelwerkzaamheden kunnen vertraging oplopen, misschien door gebrek aan geld. Bespreek het tevoren met uw partner als u aankopen doet waarmee veel geld gemoeid is. Offer kwaliteit niet op ter wille van een paar euro’s.

LEEUW

Misschien moet u voor een bepaald project overstappen op een nieuwe werkwijze. Gezamenlijke activiteiten hebben alleen zin als een ieder hetzelfde doel nastreeft. Tracht u aan te passen aan de emoties en opvattingen van anderen.

MAAGD

Als u zich niet laat verleiden tot te veel zelfvertrouwen kunt u voortgang boeken op de meeste terreinen van uw leven. Stel besluiten die een grote invloed zullen hebben op uw financiën uit tot later. Maak af waaraan u begint.

WEEGSCHAAL

U kunt in een wonderlijke stemming verkeren en het zal weinig zin hebben uzelf te dwingen tot iets waar u geen zin in hebt. Bedenk hoe u uw werk kunt verbeteren; een klein verschil kan al leiden tot groter productiviteit.

SCHORPIOEN

Breng zoveel mogelijk tijd alleen door als het u aan zelfvertrouwen ontbreekt en u geen behoefte hebt aan omgang met autoriteiten. Geloof in uw talent en expertise en denk niet dat anderen meer kunnen dan u.

BOOGSCHUTTER

Daden zeggen meer dan overwegingen of plannen. Een briljant idee in gang zetten zal anderen ertoe brengen zich bij u aan te sluiten. Een eerlijk besluit zal door de kosmos worden gesteund. Bijt u echter niet vast in uw mening.

STEENBOK

Arbeidsvreugde kan vandaag een schaars goed zijn. Een superieur kan erop aansturen dat u de schuld op u neemt van iets wat u niet hebt gedaan. Reken niet te veel op Vrouwe Fortuna als u uw baan wilt behouden.

WATERMAN

Spontaan reageren op een ingeving is voor u niet gebruikelijk maar u kunt u uzelf verrassen met een emotionele impuls die tot een ongewone actie leidt. Laat het niet tot ruzie komen met iemand die vindt dat u zich rebels gedraagt.

VISSEN

Om medewerkers optimaal te laten functioneren moet u meer delegeren. U zult zien dat de productiviteit daardoor stijgt. Een productieve manier om problemen op te lossen is het vinden van een gezamenlijk uitgangspunt.