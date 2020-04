Romantiek in tijden van corona... ’Ik heb ineens verliefde gevoelens’

Hoe prettig het ook is om even een knuffel, kus of andere vorm van fysieke genegenheid te ontvangen of te geven; sociale onthouding is momenteel van levensbelang. Maar zolang iedereen gezond is, kan er binnenshuis natuurlijk nog wel toenadering tot elkaar worden gezocht. Alleen: hoe houden we het gezellig als we constant op elkaars lip zitten?