Judith: Als iedereen mij nou 1 vlaggetje opstuurt...

Samen met haar zoon Siem (9) heeft Judith al een aantal vlaggenlijnen gemaakt. Ze roept alle mensen in Haarlem op om haar vlaggetjes te sturen. De slinger laat zien dat mensen er voor elkaar zijn. „Ik zag de tv-speech van de premier van Italië waarin hij vertelde dat we vandaag afstand moeten houden om elkaar ’morgen’ met meer warmte te kunnen omhelzen. Ik vond dat zo’n mooie manier van verwoorden. Het sprak me aan omdat dat duidelijk maakt dat wij allemaal een rol spelen in het verslaan van dit virus.”

„Ik bedacht iets tastbaars dat zichtbaar maakt dat wij allemaal een aandeel hebben in het geheel, dat iedereen van betekenis is. Iedereen kan er aan meedoen: schrijf gewoon op een lapje stof een mooie boodschap en dan heb je al iets moois gemaakt.”

Vitale beroepen

„De inzendingen druppelen nu langzaam binnen. Ik krijg zelfs foto’s van mensen die druk bezig zijn met knutselen. Hartverwarmend! Het liefst zou ik de vlaggenlijn willen schenken aan de burgemeester, die hem dan van de Grote Kerk tot aan het stadhuis kan hangen. Het zou anders ook een mooi idee zijn om de vlaggenlijn in het park te hangen op de dag waarop dit jaar het Bevrijdingsfestival zou plaatsvinden.”

„Ik hoop dat wij wat leren van deze crisis. Het zou bijvoorbeeld fijn zijn als mensen in vitale beroepen voortaan meer op prijs gesteld worden. Die zijn altijd, maar al helemaal nu, essentieel voor de samenleving. Ook zou het fijn zijn als we anders gaan kijken naar de vleesindustrie en de hebberigheid van de mens. Ik beweer niet dat dit een directe oorzaak is van het virus, maar het draagt wel bij aan het kunnen ontstaan van zo’n grote crisis.”

„Ik ben blij dat er ondanks alles veel mooie dingen gebeuren. Veel mensen komen met mooie initiatieven en er ontstaan allerlei mooie verdingen tussen mensen. Er wordt weer naar anderen omgekeken en je ziet overal in de wereld mensen elkaar een hart onder de riem steken.”