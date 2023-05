Daghoroscoop 20 mei - Sterrenbeeld Maagd: Wees op je hoede!

VANDAAG JARIG

Elke verandering die jij dit jaar ondergaat zal er één ten goede zijn. Jouw persoonlijkheid is de afgelopen jaren gegroeid en is nu even belangrijk als jouw kennis en vaardigheden. Dat geldt ook voor de liefde waarin je meer zult openstaan voor een experiment en minder behoudend zult zijn.

ZONDAG JARIG

Jij zult je steeds meer aangetrokken voelen tot mensen met macht en prestige, waardoor via jouw werk ook een liefdesrelatie kan beginnen. Je zult meer persoonlijke genoegens nastreven zoals lekker eten, goede wijn en duurder reizen. Let op jouw gewicht, want dat kan de prijs zijn van goed leven.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD RAM

Elke betrokkenheid bij communicatie kan je extra inkomsten bezorgen of jij nu schrijver bent, uitgever of de krant bezorgt. Richt je op jouw woonomgeving en beminden. Er kunnen de komende dagen heel wat mensen naar jou toekomen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STIER

Een geschikt weekend voor samenkomsten met kinderen, vrienden en buren. Tevens om post en e-mails te beantwoorden en lijstjes te maken als jouw geheugen je wel eens in de steek laat. Gebruik jouw tomtom als je de weg opgaat.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD TWEELINGEN

Een gelukkige periode voor vrijgezellen die op zoek zijn naar een romantisch intermezzo. Zet jouw antenne aan en tast je omgeving af. Heb je behoefte aan diepzinnigheid dan zal ook in dat opzicht de kosmos jou behulpzaam zijn.

Bekijk ook: Dít is wat volle maan met jou doet

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD KREEFT

De kosmos bezorgt je zelfvertrouwen. Jij kunt je de komende weken opladen voor de rest van het jaar en nieuwe projecten op de rails zetten. Demonstreer jouw leidinggevende capaciteiten maar richt niet te veel aandacht op jezelf.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD LEEUW

Op romantisch gebied kan het een uitzonderlijk weekend worden. Koester jouw partner; liefdevolle zorg zal jouw beloning zijn. Analyseer je gedrag van de afgelopen tijd en vraag je af waarom dingen wel en andere niet goed gingen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD MAAGD

De afgelopen periode heeft je met succes jouw inkomen kunnen verbeteren, doelstellingen kunnen promoten en nieuwe klanten kunnen werven. De komende dagen oefent de kosmos een negatieve invloed uit en moet jij op je hoede zijn.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Er staan je speciale dagen te wachten. Er lijkt sprake van een sterk magnetisme en als er iemand is op wie jij al een tijd een oogje hebt is dit het moment om in actie te komen. Een relatie die nu begint heeft een goede toekomst.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD SCHORPIOEN

Zet jouw geest open voor nieuwe ideeën en concepten. Misschien besluit je om een studie weer op te pakken . Grote filosofische denkers kunnen je beïnvloeden en jou ertoe te brengen je aan te sluiten bij een vooruitstrevend genootschap.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Je kunt tot de conclusie komen dat te veel van jouw tijd in beslag wordt genomen door bijeenkomsten en afspraken, zelfs tijdens je vrije weekend. Neem niet meer op je dan jij aan kunt en houd meer rekening met jouw beperkingen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STEENBOK

Jij moet er beslist op letten niet te zorgeloos te worden als je niet het risico wil lopen iets waardevols te verliezen. Het zou prettig zijn om thuis wat rond te hangen met dierbaren, de week door te nemen en te praten over de toekomst.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WATERMAN

Richt je interesse op je gezondheid en jouw instelling jegens anderen. Hoewel je doorgaans stabiel lijkt is er ook nu en dan sprake van ongecoördineerd gedrag. Zoek afwisseling of ander werk als je vaak onrustig bent.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD VISSEN

Er breekt een onrustige periode aan als jij risicovol flirt. Meditatie en yoga kan helpen om de woeste baren tot rust te brengen. Neem de tijd om te doen wat je terug kan voeren naar een evenwichtiger geestesgesteldheid.

