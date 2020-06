’Zal ik het zijn vrouw vertellen?’

Lieve Sabine, afgelopen najaar leerde ik B. kennen. Hij was met een paar vrienden in de stad en we raakten aan de praat in een bar waar mijn vriendinnen en ik wel vaker komen. Het klikte meteen en we eindigden in mijn appartement. De seks was ook nog eens fantastisch en het leek erop dat ik mijn wederhelft gevonden had. Onze relatie werd serieuzer en omdat hij in een dorp 40 kilometer verderop woonde, waren we eigenlijk altijd bij mij. Gemiddeld sliep hij twee nachten bij me en zagen we elkaar voornamelijk door de week, omdat hij veel in de stad was vanwege zijn werk als vertegenwoordiger.

Maar toen kwam corona en stopten de bezoekjes. Hij zat thuis en we hadden ineens weinig contact. Ik belde en appte hem wel, maar hij reageerde vrijwel nergens op. En áls hij al iets terugschreef, was het ontwijkend en afwijzend. Ik begreep er niets van en voelde me afschuwelijk. Totdat een vriendin wees op een Instagram-account van een vrouw. Daarop zag ik dat B. helemaal geen single was zoals hij had beweerd maar dat hij een vrouw en twee kinderen heeft! Je begrijpt dat ik in alle staten was. Maar bellen kon ik hem niet want hij had me geblokkeerd. Ik ben zo boos dat hij zo heeft gelogen, dat ik erover denk om het zijn vrouw te vertellen. Ze moet toch weten met wat voor een man ze in werkelijkheid samenleeft!

Sabine: „Wat afschuwelijk voor je, wat zul jij je ontzettend bedrogen voelen! Maar denk je echt dat je je beter voelt als je het zijn vrouw gaat vertellen? Iedereen zal snappen dat je zint op wraak, maar uiteindelijk gaat die jou niet helpen. Ik neem aan dat je hem niet terug wilt en je weet natuurlijk ook niet wat de afspraken zijn tussen hem en zijn vrouw. Je doet er beter aan om je te focussen op iets anders. Het zijn nog steeds onzekere en rare tijden, maar kun je niet beter op zoek naar een leuke single man om het gezellig mee te hebben? Huil uit bij vriendinnen en ga door met positieve en leuke dingen. Laat die rotzak zijn gedoe maar zelf opruimen. Lijkt me echt veel verstandiger. Sterkte!”

