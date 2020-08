Weekhoroscoop 32

Ram

Liefde: Jij en je geliefde hebben een enorm drukke tijd achter de rug. Werken, klussen, familiebezoek. Nu is het echt weer even tijd om samen lekker niets te doen. Hebben jullie nog vakantie? Zoek dan heerlijk even de rust op, al is het maar voor een dag.

Financiën: Het feit dat je meer succes krijgt, is het eerst merkbaar op je bankrekening. Ook deze week wordt er een leuk bedrag bijgeschreven. Hoewel je er zelf heel hard voor hebt gewerkt, is het toch leuk.

Werk: Je kunt je wat overspannen voelen, waardoor er minder uit je handen komt dan je zou willen. Mogelijk is er de laatste tijd zóveel uit je handen gekomen dat je nu even ‘op’ bent.

Persoonlijk: Je voelt je wat snel aangevallen of op je tenen getrapt. Wanneer iemand je iets vraagt, probeer er dan geen ‘ondertoontje’ in te ontdekken. Gewoon antwoord geven op de vraag volstaat.

Stier

Liefde: Je bent vrolijk en dit komt grotendeels door je geliefde met wie je ontzettend goede gesprekken voert deze week. Jullie kunnen eerlijk tegen elkaar zijn zonder dat dit door de ander verkeerd wordt opgevat.

Financiën: Het zou niet verkeerd zijn als je wat extra werkzaamheden zou kunnen verrichten om meer geld te verdienen. Hoewel het je weinig moeite kost om rond te komen, zou iets meer inkomen zeker welkom zijn. Is er iets wat je hier zelf aan kunt doen?

Werk: Je bent nogal dwars op het ogenblik en hebt moeite met autoriteit. Als je niet oppast met wat je doet of zegt, zou je hierdoor wel eens in de problemen kunnen komen.

Persoonlijk: Met het oog op sommige vriendschappen heb je al een poosje niets van je laten horen. Misschien is het een goed idee om je vrienden zelf even een appje te sturen om te vragen hoe het met ze gaat?

Tweelingen

Liefde: Onenigheid in de liefde is te verwachten, of het nu is gebaseerd op een misverstand of irritatie, je hebt best wat moeite om water bij de wijn te doen. Nu maar hopen dat je partner toeschietelijker is.

Financiën: Je twijfelt of je extra geld moet investeren in de auto of andere zaken die je wilt upgraden of pimpen. Is dit het werkelijk waard? Bij twijfel niet oversteken. Als je er over een poosje nog zo over denkt, kan het altijd nog.

Werk: Je bent momenteel zo plichtsgetrouw dat je niet eerder rust voor alles af is. Ook al is het niet noodzakelijk dat je op één dag alle werkzaamheden afrondt, je gaat ervoor!

Persoonlijk: Iemand in je omgeving neemt je in vertrouwen. Hoewel je er moeite mee hebt om dit voor je te houden breek je toch je belofte niet en zwijg je in alle talen. Of je dit voor altijd geheim houdt kan je niet beloven; voorlopig gaat het wel lukken.

Kreeft

Liefde: Het kost je geen enkele moeite om je aan je geliefde aan te passen. Gelukkig maar, want hij of zij heeft hier momenteel wat meer moeite mee. Je partner heeft zich wat dingen in het hoofd gehaald die echt moeten gebeuren deze week.

Financiën: Iets wat je echt héél graag wilde hebben komt nu toevallig voor een zeer aardig prijsje voorbij. Heel ‘toevallig’ nadat je er dagen naar hebt gezocht. Doen of niet? Nee Kreeft, het is echt even beter van niet.

Werk: Je werkt deze week het liefst alleen. Hoewel je het maar wat gezellig vindt met je collega’s, heb je nu toch meer behoefte aan stilte en rust om je heen.

Persoonlijk: Iemand binnen de familie heeft behoefte aan extra aandacht. Je kunt niet wachten om iets lekkers te maken of iets leuks te kopen voor diegene.

Leeuw

Liefde: Je voelt je erg verantwoordelijk voor je partner en neemt daarom graag de leiding. Je geliefde geniet van de aandacht en bescherming die jij hem of haar biedt. Vooral met het oog op onenigheid met anderen houd jij je lief uit de wind.

Financiën: Hoewel je onlangs veel kosten hebt gehad, is er toch genoeg spaargeld over om op terug te kunnen vallen wanneer je iets wit kopen dat eigenlijk niet in de planning lag.

Werk: Gedoe op het werk houdt je bezig. Moet je nu wel of niet je mond opendoen? Is het wel of niet verstandig om uit te kijken naar iets anders? Wat is wijsheid?

Persoonlijk: Waak ervoor dat je geen beloftes doet die je niet waar kunt maken. Iemand vraagt je om een gunst waarvan je niet zeker weet of je dit überhaupt wel kunt. Door zomaar ‘ja’ te zeggen, zou je jezelf wel eens in een penibele situatie kunnen brengen.

Maagd

Liefde: Je bent behoorlijk meegaand en hebt in de verste verte geen behoefte om de discussie aan te gaan. Als je partner al graag iets gedaan van je wilde krijgen, is voor hem of haar nu het moment om actie te ondernemen.

Financiën: Goed nieuws of een onverwachte positieve gebeurtenis zorgt voor meer financiële armslag. Dit komt precies op het juiste moment!

Werk: Vergissingen liggen op de loer. Omdat je kleine dingen over het hoofd ziet, maak je ook kleine foutjes. Sommige kunnen wel grotere gevolgen hebben, dus blijf alert.

Persoonlijk: Dit is een fijne week voor familiebezoek. Gezellige momenten met je ouders, broers, zussen zijn te verwachten. Of misschien wel met een neef of nicht die je al een poosje niet hebt gezien.

Weegschaal

Liefde: Tussen jou en je partner gaat het top. Wederzijdse aantrekkingskracht, zowel mentaal als fysiek. Jullie vervelen je zeker niet met elkaar.

Financiën: Hoewel je boordevol goede ideeën zit, ben je nu wel wat impulsief. Ga niet over één nacht ijs waar het grote uitgaven of investeringen betreft. Houd je geld nog even vast, grote kans dat er binnenkort iets anders op je pad komt waar je graag in zou duiken.

Werk: Met betrekking tot een bepaalde kwestie vindt men je nogal eigenwijs en eigenzinnig. Geeft niets, jij ziet in gedachten het goede eindresultaat al voor je, zij (nog) niet. Ga vooral door met waar je mee bezig bent.

Persoonlijk: Je voelt je fit en hebt energie voor tien. Wat ga je daar allemaal mee doen? Houd de dingen wel in balans, het is niet de bedoeling dat je jezelf nu gaat uitputten.

Schorpioen

Liefde: Je geliefde trapt je onbedoeld op de tenen, waardoor jij op jouw beurt uit je slof schiet. Van beide kanten wordt er wat heftig gereageerd deze week, probeer kleinigheden niet te laten escaleren.

Financiën: Je bent zeer spaarzaam, waardoor je spaarrekening gestaag groeit. Hoewel je inmiddels genoeg geld hebt om iets moois voor jezelf te kopen, vind je dit toch een beetje zonde. Liever spaar je nog even door!

Werk: Op de werkvloer ben je nogal humeurig deze week. Vraag de anderen gerust of ze je even met rust kunnen laten, dat is beter dan iemand onbedoeld afsnauwen.

Persoonlijk: Pas op met wat je eet of drinkt. Vooral vet eten en alcohol verdraag je nu minder goed.

Boogschutter

Liefde: Onenigheid op seksueel gebied is te verwachten. Mogelijk ben je niet helemaal tevreden of weet je niet goed hoe je iets moet zeggen zonder de ander te kwetsen. Lastig…

Financiën: Je bent momenteel nogal gemakkelijk te beïnvloeden, waardoor dit een minder goede periode is om belangrijke beslissingen te nemen op financieel gebied. Stel dit uit tot je weer wat sterker in je schoenen staat.

Werk: De dingen staan een beetje stil. Niet zorgwekkend, maar wel vervelend als je eigenlijk toe bent aan meer actie. Je brein draait op volle toeren en hunkert naar nieuwe ervaringen.

Persoonlijk: Je voelt je onrustig. Eigenlijk wil je weg, maar aan de andere kant toch ook weer niet. Ga er een dagje tussenuit om jezelf af te vragen wat er werkelijk aan de hand is waardoor je zo ongedurig bent.

Steenbok

Liefde: Als gevolg van jouw ietwat gereserveerde opstelling, krijgt je geliefde wat twijfels over jouw gevoelens voor hem of haar. Niets aan de hand, je bent gewoon even bezig met andere dingen. Wel is het fijn als je je partner gerust zou kunnen stellen.

Financiën: Je praktische manier van denken werkt zeer in je voordeel als je voor een belangrijke beslissing komt te staan met het oog op een onverwachte kans of belangrijke uitgave. Wat zijn de consequenties als je het wel of niet doet?

Werk: Zowel in theorie als in de praktijk ben je helemaal klaar om jezelf nieuwe vaardigheden aan te leren. Je pikt de dingen ontzettend snel op en hebt er nog plezier in ook.

Persoonlijk: Wees extra voorzichtig bij het leren kennen van nieuwe mensen. Niet iedereen is werkelijk zo aardig als hij of zij zich voordoet. Vertrouw op je intuïtie; is de ander het voordeel van de twijfel waard?

Waterman

Liefde: Je denkt nu iets meer aan jezelf dan aan je geliefde. Jouw eigen prioriteiten hebben nu voorrang. Of dit nu betrekking heeft op dingen die je alleen of samen met je partner wilt ondernemen; hij of zij heeft momenteel weinig te vertellen.

Financiën: Hoewel je voorzichtig bent in het doen van uitgaven, ben je wel veranderlijk. Van het ene op het andere moment kun je op je beslissing terugkomen. Geen goed moment om knopen door te hakken, te riskant!

Werk: Je bent momenteel nogal praatgraag, waardoor je je collega’s onbedoeld afleidt. Wel ben je deze week ontzettend snel, zowel in je handelen als in je denken. Je bent haast niet bij te houden!

Persoonlijk: Je bent deze week extra zorgzaam en wilt graag iets voor anderen kunnen betekenen. Daarnaast valt je oog op een kunstwerk of ander ornament waarvan je niet had verwacht dat je een voorwerp zó mooi zou kunnen vinden.

Vissen

Liefde: Je behoefte aan romantiek en extra aandacht van je geliefde neemt toe. Als hij of zij dit niet merkt, vraag er dan gewoon om of neem zelf het initiatief.

Financiën: Een vergissing op financieel gebied valt uit in jouw voordeel. Ga je het eerlijk zeggen en het geld teruggeven of…? Dilemma!

Werk: Je bent weer even klaar met alle drukte. De afgelopen tijd wist iedereen je wel voor iets te vinden. Verdeel je tijd op de juiste manier en probeer na werktijd je hoofd echt even helemaal leeg te maken.

Persoonlijk: Er doen zich diverse veranderingen voor in je leven. Het mooie is dat jij hier op jouw eigen manier mee omgaat, zonder je hierbij ook maar iets aan te trekken van anderen. De enigen met wie je rekening houdt zijn je geliefden, de rest kan even de boom in.