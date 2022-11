Moeten religieuze uitingen bij de politie worden toegestaan?

Neutraliteit

Van Renswoude vindt van wel. Zijn argument hiervoor is dat het toestaan van diversiteit, ook het toestaan van religieuze uitingen zoals de hoofddoek, juist een goede manier is om neutraliteit uit te stralen. „Daarmee communiceer je als politieorganisatie pas echt goed dat je van en voor iedereen bent”, zegt van Renswoude in een interview tegen het NRC.

Verbod

Momenteel is het voor agenten verboden om religieuze kleding of symbolen te dragen. Reden hiervoor is dat politiekorpsen dezelfde uniformen moeten dragen om neutraal te zijn.

Identiteit

Het NRC sprak Saida Derazzi (medeoprichter van moslimvrouwencollectief S.P.E.A.K) en Machteld Allan (historicus en arabist) ook over de kwestie bij de politie. Saida sluit zich aan bij coördinator racismebestrijding Johan van Renswoude. Saida: „Er zijn nou eenmaal vrouwen in onze samenleving die ervoor kiezen een hoofddoek te dragen. Die keuze moeten wij accepteren. Ook die vrouwen moeten een kans krijgen om met een hijab (red. hoofddoek) bij de politie te werken. Het moet niet zo zijn dat we ze van hun identiteit moeten ontdoen om ze te kunnen accepteren.” Machteld is tegenstander van het voorstel en stelt dat „De politie het gezicht is van de rechtsstaat, het eerste gezicht dat je tegenkomt wanneer je bijvoorbeeld slachtoffer wordt van een misdrijf. Dat gezicht moet absoluut geen eigen identiteit uitstralen, waarbij het slachtoffer bijvoorbeeld rekening moet houden met gevoeligheden die horen bij die identiteit. Dat kan een goede aangifte belemmeren en daarmee de rechtsgang.”

Reacties op Twitter

Ook op Twitter klinkt er veel weerstand voor het voorstel van coördinator van Renswoude. Zo vindt André Principe dat politieagenten door het dragen van religieuze uitingen niet meer neutraal kunnen zijn.

Ook Germaine vindt dat de politie neutraliteit en onpartijdigheid hoort uit te stralen.

Anna is eveneens tegen religieuze uitingen bij de politie.

Legendary2020 vindt juist dat je neutraliteit uistraalt in je gedrag, en niet in je uniform.

Praat mee

Wat vind jij? Moeten religieuze uitingen bij de politie gewoon kunnen? Denk jij dat het een goede manier zou zijn om neutraliteit binnen de politie te bevorderen, zoals coördinator Johan van Renswoude stelt? Of is het voorstel juist in strijd met de neutraliteit die agenten moeten uitstralen? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebook pagina!

