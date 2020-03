Daghoroscoop 9 maart

VANDAAG JARIG

2020 is een goed jaar om een bedrijf te starten, bijv. in sportartikelen. Het accent zal liggen op onafhankelijkheid – u wilt uw leven leiden op uw eigen manier en hebt daarvoor geen anderen nodig. Weliswaar kunnen er een paar romances opbloeien, maar die zullen ook weer uitbloeien.

RAM

Uw financiën kunnen fluctueren en ontregeld raken. Meestal weet u de tering wel naar de nering te zetten en weet u wat voor aller belang is, maar vandaag kunt u ernaast zitten of verkeerd gokken. Stel een financieel besluit even uit.

STIER

De verwachtingen die men van u heeft kunnen lijnrecht staan tegenover hetgeen u zelf van plan bent. Houd er rekening mee dat anderen uw ideeën kunnen afwijzen. Probeer te analyseren waarom u in een onprettige situatie bent terechtgekomen.

TWEELINGEN:

U kunt met politie te maken krijgen; hopelijk is er niets ernstigs aan de hand. Zelfmedelijden kan u bekruipen als u iets wilt doen dat uw krachten te boven gaat. Luister naar andermans problemen, dan worden de uwe kleiner.

KREEFT

Plannen kunnen worden verstoord en daarbij kan een invloedrijk of koppig iemand een rol spelen. Neem afstand van deze figuur als uw intuïtie u dat zegt. Ruzie met een oudere kan financiële problemen tot gevolg krijgen.

LEEUW

U kunt overrompeld worden door iemand die een stem heeft over uw toekomst of leiding geeft aan een groep waartoe u behoort. Maak eigen gevoelens niet ondergeschikt aan die van anderen. Kom voor uzelf op; u weet wel hoe.

MAAGD

Begin de werkweek met iets nieuws; dit is een geschikt moment om u iets eigen te maken. Uw onderzoekende geest zal nuttig blijken. Diepgewortelde gewoontes zijn de lastigste om af te leren. Dwing uzelf tot positieve veranderingen.

WEEGSCHAAL

U kunt koppig zijn als gevolg van gekwetste trots of omdat een negatieve karaktertrek werd geprikkeld. U zult daardoor weinig gemotiveerd zijn met een werkstuk te beginnen. Ontspan. Zolang u boos bent blokkeert uw creativiteit.

SCHORPIOEN

Een geschikte dag om details uit te werken als u overweegt in zaken te gaan met een partner. Als u de neiging hebt uzelf of anderen af te vallen dan hebt u waarschijnlijk te hard gewerkt. Relaties moeten nu centraal staan.

BOOGSCHUTTER

Als u in uw werk niet weet waar u aan toe bent kunt u maar het beste uw eigen gang gaan. Uw manier van praten en schrijven kan soms erg zakelijk overkomen. Het is niet nodig om agressief te zijn als u voor uzelf opkomt.

STEENBOK:

Tracht u op iets anders te concentreren als financiële zorgen of onbetaalde rekeningen u bezighouden en er nu toch niets aan te doen is. Ga naar buiten of naar de sportschool om te ontspannen en uw zenuwen te kalmeren.

WATERMAN

Spanning kan ontstaan tussen uw werk en het thuisfront. Misschien wilt u verhuizen, maar uw partner niet, of u wilt thuis werken maar uw baas is het er niet mee eens. U kunt alles regelen door wat water bij de wijn te doen.

VISSEN

Een prima dag voor een frisse start op de werkvloer. Organiseer een en ander voor u begint en laat u niet afleiding door mensen die met problemen kampen. Liefde wordt begunstigd; U kunt een wonderbaarlijke ervaring opdoen.