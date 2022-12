’Waarom reageer ik toch zo stom op een compliment?’

Hoe moet je reageren op een compliment? Marielle komt erachter dat ze nog een hoop moet leren.

Persoon 1: „Leuke schoenen!” Persoon 2: „Bedankt.” Simpel, toch? FOUT! Vaak dan. Vooral wij vrouwen hebben er een handje van om een compliment te beantwoorden met een hele riedel aan ’excuusjes’. Compliment over een nieuw shirt? ’Was in de uitverkoop!’ Iemand helemaal verliefd op je schoenen? ’Maar zestig euro!’ Het gebeurt aan de lopende band, maar vanmorgen viel het me extra op.

Meer make-up dan mascara en gel om m’n wenkbrauwen in het gareel te houden, draag ik op de meeste dagen niet. Maar omdat er na werktijd een kerstborrel op de planning staat, heb ik dit keer tien in plaats van twee minuten voor de spiegel gestaan. Beetje oogschaduw, lipstick, blush en highlighter. Voor de gelegenheid heb ik zelfs wat concealer op m’n wallen gekwakt.

Niet voor niets, blijkt als ik aankom op de redactie. Stagiaire Anouk kijkt me onderzoekend aan. „Wat heb je je mooi opgemaakt vandaag!” Ik schiet direct in de excuusmodus. „Oh, bedankt. Valt misschien op omdat ik het anders bijna nooit doe. Heb maar gewoon iets geprobeerd.” Nadat ik de laatste zin heb uitgesproken, kijk ik haar met gefronste wenkbrauwen en een stomme grijns op mijn gezicht aan. „Alleen ’dankjewel’ was denk ik ook wel oké geweest… Dankjewel!”

De volgende die binnenkomt, is collega Marion. Ze heeft een leuke nieuwe jas aan en complimenteus als we zijn, roepen we bijna in koor dat ie haar geweldig staat. „Ja? Van m’n zus gestolen. Iemand anders had mijn jas meegenomen toen ik afgelopen weekend bij haar was en toen heb ik deze maar gepakt.” Als even later stagiaire Charlie een opmerking over haar jas beantwoordt met ’maar 5 euro in de sale bij de H&M’, schiet ik in de lach. Wat is dit voor iets belachelijks? Waarom kunnen we niet gewoon bedanken en vervolgens onze snavel houden?

Online zijn hele analyses en lijsten met do’s en don’ts te vinden. Algemene strekking is dat de drie meest voorkomende manieren van omgaan met een compliment zijn: direct een compliment teruggeven, het compliment afzwakken of blozen/wegkijken. Voor allemaal geldt: niet doen. De eerste komt niet bepaald oprecht over, met de tweede haal je jezelf naar beneden en de derde is gewoon een beetje ongemakkelijk. Wat je wel moet doen volgens het alwetende internet? Gewoon bedanken en verdergaan met waar je mee bezig was. Ik besluit het te proberen, maar ga vrijwel direct de fout in.

Na de kerstborrel ren ik nog even snel langs de supermarkt om brood te halen voor de volgende morgen. „Oeh, leuke oorbellen!” zegt de caissière als ik aan de beurt ben. „Thanks! Gewoon bij de Primark.” Ik sla mijn ogen ten hemel en zucht. Dit afleren zou zomaar eens lang kunnen gaan duren. Alhoewel… misschien hoeft dat ook helemaal niet. Volgens collega Mariëlle V. reageren we namelijk zo omdat we trots zijn op ons koopje. Laten we het daar maar op houden.”