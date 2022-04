Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine Rory werd zwanger op haar 41e: ’Ik had voor mijn gevoel maar één kans’

Door Puk van Spall Kopieer naar clipboard

„We probeerden al negen jaar een kindje te krijgen, maar kregen te horen dat het medisch gezien bijna onmogelijk was. Dat was heel moeilijk.” Ⓒ Corné van der Stelt

De perfecte leeftijd om moeder te worden schijnt 25 te zijn, maar Rory Blokzijl (51) kreeg haar eerste wondertje pas als veertigplusser. Hoe kijkt ze er nu op terug? Rory kreeg haar dochter Mila (10) toen ze 41 was. Ze is getrouwd, blogger en doet vrijwilligerswerk bij ’Moesson’, een Indisch maandblad. Mila wil later kunstenares worden, haar grote voorbeeld is Van Gogh.