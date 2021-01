Premium Vrouw

Melania maak plaats, hier komt Jill

De Grote Wissel in het Witte Huis levert ook een nieuwe First Lady op. Melania ’De Sfinx’ Trump maakt plaats voor dr. Jill Biden, docent aan een Amerikaanse versie van het MBO, die daar ook na de inauguratie blijft werken. Jill is een aardse vrouw die in haar jaren als Second Lady (toen Joe Biden de...