’Nadat ik was verkracht zei ze dat ik me niet moest aanstellen’

Binnenland

Kogel schietincident Den Haag komt in kamer 1-jarig kind

Bij een schietincident donderdagochtend vroeg in Den Haag is een door een raam geschoten kogel terechtgekomen in een kamer waar een 1-jarig kind lag te slapen. Dat meldt de politie vrijdag. Bij het incident raakte niemand gewond.