Parasporter Diede: ‘Aan calorieën tellen doe ik niet’

„Een groot deel van mijn leven bestaat uit sporten. Ik doe aan rolstoeltennis op professioneel niveau en zit in een rolstoel, omdat ik een prothese heb aan mijn been. Ik ben meestal vijf tot zes dagen per week bezig met tennissen. Op een gemiddelde dag sta ik om 7 uur ’s ochtends op, heb ik twee sessies van elk twee uur tennissen en sport ik daarna nog in de sportschool. Mijn weekdagen zijn meestal erg druk, dus probeer ik in de weekenden te ontspannen en mijn hoofd leeg te maken.

Ik volg niet echt een dieet. Ik probeer vooral gezonde en bewuste keuzes te maken. Zo is roken voor mij een no go, drink ik geen frisdrank en eet ik bijna geen vlees, voornamelijk voor het milieu en dierenwelzijn. In de winter neem ik af en toe een vitaminesupplement, maar ik probeer eigenlijk al mijn voedingsstoffen en vitaminen uit mijn eten te halen.

Ook drink ik weinig tot geen alcohol. Misschien drink ik in totaal twee glazen per jaar, bijvoorbeeld tijdens een feestje of op een feestdag. Mijn omgeving vindt dit gelukkig niet erg en kijkt er niet raar van op als ik een glaasje alcohol afwijs. Zij weten wat ik doe, wat mijn doelen zijn en staan daar volledig achter.

Ik merk dat, als ik eens een keer een glaasje drink, ik snel last krijg van mijn buik. Dat is waarschijnlijk omdat ik het zo weinig drink en mijn lichaam er dus niet aan gewend is, maar dat is ook een van de redenen dat mijn alcoholgebruik minimaal is.

Hoe hou jij je levensstijl vol?

Ik hanteer meestal de 80 20 ‘regel’. Dit houdt in dat zolang ik 80 procent aan vitamines en goede stoffen binnen krijg, er af en toe ook ruimte is voor een koekje of iets anders wat minder gezond is. Aan calorieën tellen doe ik niet, omdat de kans bestaat dat je daarin doorslaat. Ik eet op gevoel. Als ik een dag wat zwaarder heb getraind voel ik dat mijn lichaam meer voeding nodig heeft dan op een rustige dag. Op deze manier hou ik mijn levensstijl vol en heb ik er ook nog plezier in.

Wat is jouw valkuil?

Qua voeding heb ik niet echt een valkuil. Ik kan goed inschatten wat ik moet eten en wanneer ik moet stoppen. Natuurlijk komt het weleens voor dat ik bijvoorbeeld tijdens Kerst wat meer heb gegeten of tijdens oud en nieuw een oliebol extra eet, maar zolang mijn voeding goed in balans is, vind ik dit geen probleem.

Qua sport vind ik het lastiger om de juiste balans te vinden. Soms wil ik te hard gaan en te veel tennissen en kan ik daardoor de balans tussen werken en rust nemen verliezen. Dit is zeker nog wel iets waar ik aan moet werken.

Inspireer je anderen?

Als parasporter probeer ik een inspiratie te zijn voor andere mensen met een beperking. Ik vind het belangrijk dat steeds meer mensen zien wat er allemaal mogelijk is en dat je ook heel makkelijk een gezonde en fitte levensstijl kan hebben, ondanks je beperking. Ikzelf heb mijn beperking volledig geaccepteerd. Ik ben recentelijk aangesloten bij de Parastars, het team met top-parasporters en deze boodschap proberen wij samen dan ook naar buiten te brengen.

Wat is jouw gouden tip voor een gezonde levensstijl?

Zorg voor een goede balans in jouw levensstijl en wees hier ook comfortabel mee. Af en toe snoepen mag, zelfs topsporters doen dat! Anders hou je het nooit vol. Zolang die balans er maar is.”

