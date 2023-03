’Waarom zeurt Maarten van Rossem over de kinderplanning van Eva Jinek?’

Heel oud

„Eva Jinek is zwanger van haar tweede kindje. Dat vraagt om een ’gefeliciteerd’ – meer niet. Maar een dag niet zuur gedaan is een dag niet geleefd, is voor veel azijnzeikers het levensmotto, dus is op social media her en der te lezen dat ze met 44 wel heel oud is. En Maarten van Rossem doet er een schepje bovenop door te stellen dat ze er ’sneller bij had moeten zijn’ – het leeftijdsverschil tussen de twee kinderen van Jinek zint hem niet.

Beste klik

Met een dergelijke opmerking ben je bij mij aan het verkeerde adres. Ik ben nu 46, mijn oudste zoon werd afgelopen dinsdag 22 en de jongste (14 maanden) zette de dag daarvoor haar eerste losse stapjes. Een leeftijdsverschil van 21 jaar dus – daartussen heb ik nog twee dochters van 18 en 9. Daar waar ik mijn oudste twee het snelst op elkaar kreeg, gaan zij het minst met elkaar om. Gek genoeg zijn het de oudste en de jongste die de beste klik hebben.

Tal van redenen

Het zegt dus niets, hoeveel jaar je ertussen laat vallen. En wat belangrijker is; het eventuele grote gat tussen twee kinderen kan tal van redenen hebben. Je eigen (geestelijke) gezondheid kan tijdelijk in de weg zitten. Misschien zit je relatie wel even in een mindere fase of maak je een scheiding door en komt er een tweede leg. Het kan zijn dat je gewoon jaren nodig hebt om bij te komen van je bevalling en een huilbaby. Een leeftijdsverschil kan veroorzaakt worden door vruchtbaarheidsproblemen, miskramen wellicht.

Pijnlijk

Of misschien wil je het wel pas na vijf of tien of vijftien jaar voor een tweede gaan; dat is aan jou en niet aan wie dan ook – en al helemaal niet aan Maarten van Rossem. Bij één op de zes stellen gaat zwanger worden niet vanzelf – gisteren lazen we nog een Instragrampost van Kim Feenstra waarin ze vertelt over haar IVF-traject dat (nog) niet tot die positieve zwangerschapstest leidt. Iedereen heeft zo een eigen verhaal, een eigen pad en daarover een oordeel vellen, kan behoorlijk pijnlijk zijn.

Feest

Waar ik de eerste drie probleemloos kreeg, werd ik daarna verrast door drie miskramen. Verrast ja, want hoewel ik toen ook al de jongste niet meer was, waan je jezelf wel een soort van onaantastbaar als het je al drie keer ’gelukt’ is. Maar het ging dus fout. En nog een keer fout. En nog een keer fout. We waren er klaar mee, het was goed zo, tot bleek dat ik op m’n 44ste toch weer zwanger was en het ineens wel goed ging. De baby is er inmiddels en het is in ieder opzicht een feest haar bij ons te hebben.

Niet maakbaar

Dus zo komen wij aan dit wat bijzondere gezin; op m’n 23ste - vrij jong - de eerste gekregen, gescheiden, een tweede leg, drie miskramen, een nakomertje. Het is ons in zekere zin overkomen, het is ons gebeurd – terwijl ik aanvankelijk ook echt wel andere plannen had. Sommige zaken laten zich nou eenmaal niet in schema’s gieten. Het leven is niet zo maakbaar als we denken.

Ongepast

Geen leeftijdsverschil is slecht, geen leeftijdsverschil is het best, Maarten. Ik ken een eeneiige tweeling die elkaar nooit heeft gelegen, ze spreken elkaar al jaren niet meer. Het enige dat ertoe doet, is een warm en veilig gezin waar voldoende liefde is. Pax gaat dit broertje of zusje waarschijnlijk heel bewust meemaken; hoe leuk is dat? Zeik op alles waarover je wil zeiken, maar niet op vrouwen en hun traject van moeder worden. Dat is echt ongelooflijk ongepast namelijk.”

Meer VROUW

