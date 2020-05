Marloes (34): Die luxe mis ik soms echt

Voel jij je leeftijd?

„Ik voel mij wel echt mijn leeftijd! Maar als iemand van 19 het heeft over een ’andere generatie’ denk ik wel van: ’Oh nee, zo oud voel ik mij helemaal nog niet.!’”

Heb jij een beautygeheim?

„Ik weet niet zeker of je het echt een ’beautygeheim’ kunt noemen, maar wat ik zelf heel belangrijk vind is een stukje acceptatie. Als je altijd bezig blijft met dat je jonger of anders wilt zijn dan je bent, komt het je uiteindelijk niet ten goede. Juist het genieten van het nu en van hoe je bent, is het best om je prettig en gelukkig te voelen. Ik gebruik wel elke dag een dagcrème, maar niet iets speciaals. Ouder worden doen we immers allemaal en daar hoef je je niet voor te schamen.”

Schatten mensen je vaak op leeftijd?

„Inmiddels wel. Vijf jaar geleden moest ik wel nog mijn legitimatie laten zien als ik een fles wijn kocht, maar nu hoeft dat niet meer en dat vind ik ook niet erg. Ik zou het niet fijn vinden om altijd tien jaar jonger geschat te worden.”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Ik durf veel dingen. Als ik iets heel graag wil, dan doe ik het ook. Zo ben ik bijvoorbeeld gestopt met mijn baan in loondienst en een bedrijf begonnen waarmee ik verrassingsuitjes organiseer. Dit was een behoorlijke grote stap, want ik koos toch voor een onzeker bestaan. Maar ik vind geluk belangrijker dan materiële zaken. Ik vind het mooi dat ik dat durf, dat ik ’enge’ dingen durf te doen.”

Waarmee ben je minder blij?

„Als we het over uiterlijk hebben, dan zou ik wel wat minder rimpels in mijn gezicht willen hebben. Maar aan de andere kant horen ze ook wel bij mij en storen ze mij niet zodanig erg dat ik er iets aan zou willen doen. Het hoort gewoon bij het leven.”

Ⓒ Danique Regterschot

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Waar ik mijzelf ook wel mee complimenteer: mijn lef.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Door de coronacrisis ben ik niet helemaal blij met waar ik nu sta. Financieel is het nu natuurlijk namelijk wel echt een uitdaging. Dus soms denk ik: ’Heb ik wel de goede keuze gemaakt?’. Ik zat voorheen bij een groot verzekeringsbedrijf met een vrij riant salaris en dat heb ik toch opgegeven voor een leven als zzp’er. Dat is wel een stukje luxe dat ik soms echt mis, want die luxe was wel gewoon heel fijn.”

„Toch voelt mijn stap als de juiste keuze: het organiseren van verrassingen maakt mij zo blij! Mijn baan is het echt gelukkig maken van mensen, door ze een verrassingsuitje te geven. Als zij blij zijn, ben ik ook blij. Ik krijg veel aanvragen van ouders die even een weekendje wegwillen. Achteraf ontvang ik dan complimenten dat het zo leuk was, en dat het weekendje weg hun zo goed had gedaan.”

„Nu met corona is het wel even puzzelen. Het kan alleen in kleine groepen en ik merk dat mensen het nog wel spannend vinden om een verrassing te boeken. Ik ga daarom ook een aantal kant en klare weekenden maken. Gasten kunnen dan bijvoorbeeld kiezen voor een relaxed weekend maar weten nog niet exact wat ze gaan doen. Uiteraard helemaal volgens de richtlijnen van het RIVM. En als het echt niet gaat financieel gezien, dan zal ik toch naar andere oplossingen moeten gaan kijken. Dat is dan maar zo.”

Wat houdt je jong?

„Dat ik nog zo veel dingen doe en buiten mijn comfortzone stap. Ik blijf spelen en daardoor blijf ik jong!”

Heb je een levensles die je wil delen?

„Blijf nieuwe dingen doen, durf nieuwe stappen te zetten!”