’Belachelijk dat een kind (!) van twaalf op deze manier online staat’

Opgebiecht: sommige mensen volg ik puur en alleen omdat ik vind dat ze schattige kinderen hebben. Zo ook rapper The Game. Als ik door mijn feed scroll, blijft mijn duim hangen boven een foto die hij zojuist gepost heeft. ‘Oh, wauw. Knappe vrouw!’, denk ik. Als ik me vervolgens bedenk dat ik zijn dochter al een tijd niet voorbij heb zien komen, bezoek ik zijn profiel. De laatste keer was ze een jaar of tien, denk ik. Eens even kijken of ze nog steeds zo’n popje is.

Stop de persen

Vreemd. Ik zie haar nergens. Nou, dan niet. Ik klik terug naar de foto van de knappe vrouw en kijk nog eens goed. Strak metallic jurkje, flinke portie make-up, zwoele pose en een uitdagende blik. Bloedje knap en heel sexy. Typisch Instagram model. Dan lees ik de caption. ‘She was just 2 years old like a week ago…. Now my baby is 12 years old, growing up & it won’t stop.’ Wacht. Hold up. STOP DE PERSEN. Deze vamp is lieve, kleine Cali? Mijn mond valt nog net niet open van verbazing.

Ten eerste omdat ik het belachelijk - dat is een understatement - vind dat een kind (!) van twaalf op deze manier online staat. Iedere ouder doet wat voor hem/haar goed voelt - en terecht, het is tenslotte jouw kind - maar dit lijkt me toch niet helemaal de bedoeling. Ik denk dat mijn vader me hoogstpersoonlijk had vastgebonden op zolder als ik dit had geprobeerd. Omdat daarnaast wordt opgeroepen het meisje te volgen, kan je er donder op zeggen dat die nu aankijkt tegen een inbox vol perverselingen. Of gewone geïnteresseerden die niet weten dat ze zo minderjarig is als maar zijn kan.

Mateloos populair

In gedachten ga ik een jaar of achttien terug in de tijd. Toen ik twaalf was, zag de wereld er heel anders uit. En ik ook. Twee buitenproportioneel grote voortanden, één paarse extension in mijn haar, een afzichtelijk coolcat shirt en een G-Star broek met daarboven een kleurige Björn Borg boxer. Erboven ja. Die dingen waren reteduur en mateloos populair, dus moesten ze gezien worden ook.

Kom ik bij het tweede punt: hoe is het mogelijk dat kinderen de hele awkward fase tegenwoordig overslaan? Waar zijn de kledingflaters, oogleden waarop een volledig kleurenpallet is geknald en veel te roze blush? Wat is er gebeurd met pakjes haarverf uit de supermarkt die net niet helemaal lekker uitvallen? Met te donker getekende wenkbrauwen en wimpers waarop zoveel mascara zit dat ze meer weghebben van spinnenpoten? Het lijkt wel alsof ze tegenwoordig geboren worden met een gevoel voor mode en ingebouwde make-up tutorials.

Kijken naar foto’s van vroeger is toch anders als je niet om de zoveel exemplaren verbaasd ‘wat zág ik eruit’ kan uitroepen. Hoog tijd om dat terug te brengen dus. Wel zo eerlijk voor degenen die dat wél kunnen.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.