Hendrikje (50): ’Het gezin waarin je bent opgegroeid is heel bepalend’

Emma (78): „Als ik kijk naar Hendrikje als moeder, herken ik veel van mezelf” Ⓒ YVETTE KULKENS PHOTOGRAPHY

Niks is zo sterk als de band tussen moeder en dochter. Dat blijkt maar weer uit de prachtige, lange interviews die Tamara Gijrath hield voor haar boek Als ik heel eerlijk ben. We pikten er wat mooie delen uit. Vandaag het verhaal van Emma en Hendrikje. Emma Crebolder (78) is weduwe, heeft drie kinderen en is dichteres. Haar dochter Hendrikje (50) is getrouwd, heeft drie kinderen en is directeur Development & Media bij Rijksmuseum.