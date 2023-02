’Buren? Ik ken ze eigenlijk niet eens’

Laat ik het maar eerlijk bekennen: ik woon nu meer dan twaalf jaar in mijn Amsterdamse appartement, maar ben nog nooit bij één van mijn buren op bezoek geweest. Ik ken ze eigenlijk niet eens. Het Italiaanse gezin naast ons groeten we altijd vriendelijk en als ze onze kleinste zien dan klinkt het lief: "Bel bambino." Maar verder...

Gordijnen dicht

De dochter van andere buren is een paar maanden ouder dan onze oudste. Sinds de geboorte van de twee wisselen we wat ervaringen op straat uit. Een knikje met de jonge buurman, en dat is het dan wel. Hoe zou het zijn met de overbuurman waar we niet naar binnen kunnen kijken omdat hij de hele dag met de gordijnen dicht zit? Waarom zien we die andere buurvrouw al maanden niet?

Appgroep

Het is het leven in ons deel van de binnenstad. We hebben geen appgroep voor de buurt of besloten Facebook-groep. De tijdstippen waarop een ieder de deur uitgaat verschillen nogal waardoor de begroetingen ook tot een minimum beperkt zijn. Een enkele restauranthouder in de straat kent iedereen en weet updates te geven over ‘vermiste’ buren.

Geboortekaart

Na de komst van onze jongste besloten we bij iedere buur die we op straat groeten een geboortekaart in de bus te doen. Een paar dagen later lag er een pakje in het trappenhuis. Een voorleesboek over De wondere wereld van Boer Boris. De afzenders bleken E en K. Die namen kenden we niet, maar gelukkig stond het adres erbij. Ah, de buren bij wie we tussen de raamdecoratie door naar binnen kunnen kijken. Het heeft inmiddels geleid tot meer contact. Laatst kwamen de overburen zelfs voor het eerst op bezoek. Op kraamvisite. Vol verwondering zaten ze te kijken. Naar de baby? Welnee. Ze keken naar hun eigen woning. Het was de eerste keer in de meer dan dertig jaar dat ze er wonen dat ze hun eigen groene balkon en de versieringen in de vensterbank vanaf de overkant zagen. En dat allemaal dankzij de kleinste bewoner van de straat. Nooit geweten dat baby’s zo kunnen verbinden.

Meer VROUW

Dit artikel staat in het nieuwe VROUW Magazine (elke zaterdag bij De Telegraaf). Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.