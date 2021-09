Moeten we het voorbeeld van België volgen en de coronamaatregelen loslaten?

In Nederland gelden nog steeds strengere maatregelen. Zo luidt het advies om thuis te werken, horecagelegenheden moeten om 00.00 de deuren sluiten en evenementen mogen binnen alleen plaatsvinden met een vaste zitplaats. In ons buurland België golden de afgelopen zomer soortgelijke maatregelen, maar vanaf 1 september gooien zij het roer om en gaat het land bijna helemaal van het slot.

Zorgen

Ondanks dat de besmettingen in België de afgelopen tijd weer gestegen zijn, kunnen de ziekenhuizen de toestroom van patiënten nog goed aan. Daarom maakt de Belgische overheid nu de keuze om te versoepelen. Eind juni werden in Nederland soortgelijke versoepelingen ingevoerd. Zo mocht er voor korte tijd weer op kantoor gewerkt worden en horecagelegenheden was er geen eindtijd meer. Deze versoepelingen werden op 10 juli alweer teruggedraaid, omdat de besmettingen in een te hoog tempo stegen.

Eerder was in Trouw te lezen dat ziekenhuisbazen in Nederland zich zorgen maken om het najaar. Zij zijn bang dat de deltavariant zich zal verspreiden onder ongevaccineerden en dat de ziekenhuizen niet voldoende ic-capaciteit hebben. Virologen in België kijken ook bezorgd naar het najaar, omdat virussen zich in de herfst sneller verspreiden. Ook zijn de versoepelingen ingegaan op de eerste dag van het nieuwe schooljaar, wat kan betekenen dat het virus zich ook op scholen weer om zich heen kan grijpen.

Op 17 september besluit het kabinet in Nederland of het verantwoord is om nieuwe versoepelingen in te voeren. Deze maatregelen zouden dan vanaf 20 september ingaan.

Praat mee

