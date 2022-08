Daghoroscoop 3 augustus - Houd je gezondheid en welzijn in de gaten, Ram!

VANDAAG JARIG

Je financiële planeet biedt goede vooruitzichten; je beoordelingsvermogen is juist. Partnerschappen, een start-up en de online-wereld worden begunstigd. Vermoedelijk zul je gaan investeren in technologie, maar daaruit zullen ook hogere inkomsten voortvloeien. Je leven verloopt prettig.

RAM

Houd je gezondheid en welzijn in de gaten. Je bent niet in staat anderen te helpen als je oververmoeid bent of ziek. Als je last hebt van een burnout is het tijd voor een paar dagen rust. Voor anderen zorgen eist nu eenmaal veel van je krachten.

STIER

Stress, ruzie of een kort lontje zal het gevolg zijn als je op de uitkomst wacht van een rechtszaak, de ondertekening van een contract of het groene licht voor een deal. Het kan tijd zijn om een geheim dat zwaar op je geweten drukt te onthullen.

TWEELINGEN

Maak gebruik van je overtuigingskracht om vooruit te komen of om datgene te bereiken wat je wilt, maar pas op je woorden. Geef niet te snel te veel informatie weg aangezien anderen er met je ideeën vandoor kunnen gaan.

KREEFT

Professionele problemen kunnen je huiselijk leven verstoren. Het doel dat je je stelt kan met tegenspoed te maken krijgen. Misschien is je inkomen niet wat je ervan verwachtte of komt het werk niet overeen met je temperament.

LEEUW

Als je plannen hebt om de komende weken communicatie apparatuur of een auto aan te schaffen, dient je op je hoede te zijn. Studeren kan tot een goed resultaat leiden als je je grondig voorbereidt en je stof meermalen herleest.

MAAGD

Je kan gefrustreerd raken als je naar je gevoel niet genoeg gewaardeerd wordt of gedwongen wordt op de achtergrond te blijven. Denk eens na over je contraproductieve opstelling en geef daar niet anderen de schuld van.

WEEGSCHAAL

In zakelijke kwesties of in je carrière kan vooruitgang worden geboekt. Je vermogen om vanuit een onverwachte hoek naar een oud probleem te kijken zal aan je productiviteit bijdragen. Temper onrealistische verwachtingen.

SCHORPIOEN

Een sterke hang naar onafhankelijkheid kan je ertoe brengen dingen op je manier te doen en op het moment dat het je uitkomt. Dat zal misschien niet naar de zin zijn van collega’s. Ook kan een conflict ontstaan met autoriteiten.

BOOGSCHUTTER

Het kan er op lijken dat alles vandaag trager verloopt dan anders. Misschien bent je minder energiek dan gewoonlijk. Blijf op je qui-vive en geloof niet alles wat je hoort. Niet iedereen is eerlijk. Concentreer je op een studie.

STEENBOK

Er kan sprake zijn van een machtsstrijd en een groeiende behoefte om zaken te beïnvloeden. De steun van anderen kan je voor het dilemma plaatsen of je het hen naar de zin moet maken of jezelf. Neem een besluit en laat je niet manipuleren.

WATERMAN

De wens om je dromen met anderen te delen neemt toe en dat stelt hen in staat een beeld van je te krijgen dat je zelden openbaart. Als het een tijd geleden is dat je een etentje gaf is komend weekend geschikt om je talenten te demonstreren.

VISSEN

De mensen om je heen kunnen nu eens charmant en makkelijk zijn en vervolgens rusteloos en geïrriteerd. Die indruk kun je ook zelf wekken. Er kunnen problemen optreden die met een studie of data te maken hebben en die je moet rechtzetten.

