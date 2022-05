Daghoroscoop 14 mei - Maak toekomstplannen, Waterman!

VANDAAG JARIG

Jouw carrière blijft het hele jaar een hoofdrol spelen, maar in augustus zul je meer tijd en energie kunnen steken in huis en gezin en vooral ook in je eigen welzijn. Massage kan je verlossen van pijn in schouders of armen. Tevens kun je die maand de basis leggen voor toekomstige successen.

ZONDAG JARIG

Mercurius, jouw financiële planeet heeft gedurende de zomer haast; terwijl in andere sectoren van je horoscoop sprake zal zijn van vertraging. Door hard te werken en anderen te dienen via de traditionele weg zul je goed kunnen verdienen en kan je inkomen omhoog schieten.

RAM

Jouw vastberadenheid kan op de proef worden gesteld, maar je kunt die uitdaging aan. Prop je agenda niet te vol. Verontschuldig je als je iemand hebt gekwetst. Wat extra aandacht voor hen die naast je staan zal royaal worden beloond.

STIER

Als gevolg van eigen nonchalance of omdat zorgen aan je knagen kun je aan een goede nachtrust toe zijn. Slaap uit en maak daarna een wandeling. Neem een paraplu mee voor het geval je iemand tegenkomt die je liever wilt vermijden.

TWEELINGEN

Schuif een belangrijk project eens terzijde en geniet van het weekend. Heb je een eigen bedrijf dan kan een belangrijke medewerker zich afmelden of zelfs ontslag nemen. Ga aan de slag met je boekhouding.

KREEFT

Wees op je hoede voor mensen met wie je omgaat. Als je met vrienden onderweg bent kan het je moeilijk vallen “nee” te zeggen tegen dingen die je liever niet doet. Studenten kunnen er in slagen een doelstelling te halen.

LEEUW

Denk niet dat alles van een leien dakje zal gaan. Er kunnen zorgen zijn over huis of gezin of een ouder familielid. Met een praktische aanpak verloopt een verbouwing van je huis soepel en blijven de kosten binnen het budget.

MAAGD

Plannen, gesprekken en zelfs zakelijke onderhandelingen kunnen te maken hebben met ontspanningsprogramma’s, de opvoeding van kinderen of speculatieve activiteiten. Passie kan toeslaan en je rijp maken voor een concept.

WEEGSCHAAL

Maak gebruik van rust in de kosmos om je aan privé belangen te wijden. Het bereiken van een doel geeft een goed gevoel en neemt een last van je schouders. Luister, als je partner het oneens is met een financieel besluit.

SCHORPIOEN

Liefde kan hoog op de agenda staan dit weekend. Maak klussen af voor je onderbroken wordt door wilde plannen voor een uitstapje. Ga je shoppen dan kun je designer kleding vinden voor een zeer acceptabele prijs.

BOOGSCHUTTER

Matig je tempo en maak werk af dat ligt te wachten als je niet genoeg energie hebt om met iets nieuws te beginnen. Breng wat tijd door op een vredig plekje en geef je gedachten de vrije loop.

STEENBOK

Span je in voor goede verstandhoudingen als de nadruk op teamwerk ligt. Blijf rustig als je onder financiële zorgen gebukt gaat. Er kan niet veel misgaan als je op details blijft letten en je geest niet laat afdwalen.

WATERMAN

Maak toekomstplannen. Je kunt met kleine tegenslagen te maken krijgen maar je weet hoe je obstakels uit de weg kunt ruimen. Als je moet werken kun je met klagende klanten en verkeerde bestellingen te maken krijgen.

VISSEN

Een juridische kwestie of zakelijk probleem kan je bezighouden. Maak aantekeningen en schakel je brede netwerk van vrienden in als bron van informatie. Ontwerp een plan van aanval als je in de verdediging wordt gedrukt.

