Waar was jij op 11 september 2001 tijdens de aanslagen?

In totaal komen er bijna 3000 mensen om het leven bij deze aanslagen. Naast de twee vliegtuigen in New York boort een vliegtuig zich in het Pentagon in Washington en een vliegtuig stort neer in Pennsylvania. De aanslagen zijn georganiseerd door de jihadistische terreurgroep Al Qaeda.

De eerste aanslag is om 14:45 uur Nederlandse tijd. Mensen op straat denken in eerste instantie dat het een ongeluk is. Totdat zeventien minuten later het tweede vliegtuig zich in de andere toren boort. De aanslagen hebben wereldwijd een enorme impact. De aanslagen worden vaak aangeduid als 9/11, de Amerikaanse datumnotatie.

Op beelden van de aanslagen is te zien dat mensen vastzitten in de kantoorgebouwen. Op andere beelden zie je mensen uit ramen springen. Op de achtergrond hoor je omstanders schreeuwen en huilen. Er zijn voicemail berichten te horen waarin mensen een afscheidsbericht naar hun geliefden sturen.

Reacties

Twitteraars laten weten waar zij waren op het moment van de aanslagen. Zo was Pauline Bredt op pad in de stad.

Een andere Twitteraar was te jong om het bewust mee te maken. Wel herinnert ze zich de verbijstering bij volwassenen. Ze vraagt zich af wat de aanslagen voor een indruk hebben gemaakt op ze.

Deze Twitteraar was net op tijd weg.

