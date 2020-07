‘Fillers? Botox? De beste dingen voor je huid zijn gratis’

Juist in deze onzekere coronatijden is het belangrijk om lekker in je vel te zitten. Cosmetisch arts Annebeth Kroeskop staat bekend als dé mooimaker van Nederland en weet als geen ander hoe je voor een frisse verschijning zorgt. „Er is een hoop mogelijk in het gezicht zonder dat daar ook maar één spuit bij komt kijken. Maar sommige mensen willen er juist opgespoten uitzien.”