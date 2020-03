Conny (50): Borstvoeding geven houdt me jong

Voel jij je leeftijd?

„Nee, 50 klinkt zo oud! Ik sta midden in het leven door mijn jonge kinderen. Ik geef mijn tweeling (bijna 4) nog steeds borstvoeding en dat zorgt voor een goede doorstroming in mijn lichaam. Hierdoor blijf ik fit en in balans.”

Heb jij een beautygeheim?

„Ik geniet, leef in het moment, beweeg veel in de buitenlucht en misschien het belangrijkste: ik zet geregeld de wifi uit. Af en toe overdag, maar ’s nachts staat-ie altijd uit. Hierdoor kan mijn lichaam zich beter ontladen en ontspannen. Voor de rest eet ik geen vlees, drink ik geen alcohol en rook ik niet. Voor mijn huid gebruik ik alleen biologische kokosolie en Nivea.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Ik word vaak zo’n tien jaar jonger geschat. Mensen zeggen dat ik een jonge uitstraling heb!”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Ik ben heel blij met mijn lengte. Ik ben 1.87 en dat is voor een vrouw toch wel bijzonder.”

Waarmee ben je minder blij?

„Mijn nagels vind ik minder mooi. Ze scheuren helaas heel snel. En ik kan moeilijk omgaan met ’nep’ gedrag. Ik houd van mensen die authentiek zijn, die het verschil durven te maken.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Met mijn creativiteit. Ik boetseer beelden waarin ik mijn emotie kwijt kan. Er staan weleens mensen bij mijn poort, die zeggen dat ze het zo fijn vinden om naar mijn beelden in de tuin te kijken. Omdat mijn beelden rust uitstralen.”

„Dat is voor mij een mooi compliment. Indirect, via mijn man, krijg ik ook veel lieve complimenten. Dat mensen bijvoorbeeld tegen hem zeggen van: ’Zo, wat een mooie vrouw heb je! Heb je goed gedaan hoor’. Dat is natuurlijk heel leuk om te horen.”

Ⓒ Privé foto

Ben je waar je had willen zijn?

„Op dit moment zeker, maar ik heb er wel voor moeten strijden. In mijn jonge jaren heb ik vaak meegemaakt dat mensen mij naar beneden haalden, omdat ik iets anders deed dan wat zij van mij hadden verwacht.”

„Maar ik heb gedaan wat ik wilde en ik ben geworden wie ik ben door wat ik heb meegemaakt. Ik werk met veel passie al 25 jaar bij de politie en door het werk maak je soms echt het verschil in het leven van een ander. Ik hoor en zie zoveel en dat geeft mij voldoening.”

„Ik woon momenteel aan de kust en daar voel ik me heerlijk vrij en op mijn gemak. Als ik thuis ben, dan zie ik het schouwspel van de tweeling. Dan weet ik weer waar het werkelijk om gaat: om liefde en het ultieme geluk.”

„Een heel leuk moment uit mijn leven was dat ik door Johan Nijenhuis ben gevraagd om een hoofdrol in een videoclip van Marco Borsato te spelen. Het was voor het nummer Ik kan het niet alleen. Deze rol was echt op mijn lijf geschreven!”

Wat houdt je jong?

„Mijn jonge kinderen en mijn man die vijf jaar jonger is. Ik ga ook nog steeds naar festivals om lekker te dansen en nieuwe mensen te ontmoeten. Maar ook veel ontspanning en alleen plannen maken die echt noodzakelijk zijn, helpen mij om me jong te blijven voelen.”

„Op die manier creëer je namelijk ruimte voor onverwachte momenten. Ik vind het heel belangrijk om af en toe gewoon op adem te komen om nieuwe inspiratie op te doen en tot nieuwe inzichten te komen.”

Heb je een levensles die je wil delen?

„Neem het leven niet te serieus en stap vooral uit je comfortzone. Doe eens iets anders in het leven en laat je door niemand weerhouden. Ik koester de inspirerende mensen om me heen, zij halen echt het beste bij mij naar boven. Zij laten me lachen, soms heb ik buikpijn van het lachen! Zo mooi kan het leven zijn.”