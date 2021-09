Is het goed dat Sonja stopt?

Helaas, nader onderzoek wees uit dat ook daar gerechten in gepubliceerd waren, die eerder al door anderen waren bedacht. In Sonja’s kookboek Streetfood staan minstens zeven recepten die verdacht veel lijken op recepten die eerder in de Allerhande zijn gepubliceerd.

’On hold’

Voor Sonja reden om er voorlopig even de brui aan te geven. Op social media plaatste ze een verklaring: „Na het nemen van de nodige maatregelen, was ik ervan overtuigd dat ik het lek boven had. Alles wees erop dat het bij recepten op Instagram was gebleven. Ik ben momenteel erg van slag en voel me 100% schuldig voor wat er is gebeurd. De komende periode heb ik behoefte aan rust.” Voorlopig trekt Sonja zich dan ook terug uit het publieke leven. Het boek met vegetarische recepten, dat ze op stapel had liggen, heeft ze ’on hold’ gezet.

Plagiaat?

Natuurlijk vinden wij ook dat je geen recepten van anderen mag jatten en publiceren als zijnde door jouzelf bedacht. Aan de andere kant: een tomatensoep is een tomatensoep. Er zit een ui in, bouillon, tomaten en kruiden. Als je 100 recepten van verse tomatensoep naast elkaar legt, zullen er toch al gauw 99 heel erg op elkaar lijken. Koken is geen hogere wiskunde. In de basis komen de meeste gerechten op hezelfde neer. In hoeverre kun je dan nog spreken van plagiaat? Wordt de dieetgoeroe, die zoveel mensen heeft geholpen met afvallen, niet te hard aangepakt? Of vind jij het terecht dat ze zich terugtrekt?

