Premium Het beste van De Telegraaf

Opgebiecht ’Op elk familiefeestje maken we een stiekeme wip’

Door Ella Vermeulen Kopieer naar clipboard

’Tot nu toe hebben we al een schuur, een logeerkamer, twee badkamers en een bijkeuken gehad.’ Ⓒ Getty Images

Er gaat nogal eens iets mis in de slaapkamer. Gebroken neuzen, huilbuien, allergische reacties… Laten we het er maar op houden dat niet élk experiment in bed lustopwekkend is.