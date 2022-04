Dagboek van een Minnares deel 335: ’Wat als ze wist dat ik haar man in haar bed beminde?’

Premium Buitenland

Nederlandse huiseigenaren vogelvrij in Spanje

Sinds ’corona’ is het in Spanje verboden om krakers of kwetsbare huurders uit te zetten – ook al betalen ze hun huur niet. Sterker nog: eigenaren van gekraakte panden zijn verplicht gas, licht en stroom door te betalen – ook al betalen hun ’huurders’ zelf geen cent. Als ze dat níet doen, zijn ze str...