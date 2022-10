Beau komt met ’Help ik heb spijt van mijn kind’: goed idee?

De presentator wil vrouwen filmen die er ontzettend van balen dat ze een kind hebben gekregen. Is het moederschap dan niet altijd even mooi voor iedere moeder? Volgens de Israëlische psycholoog Orna Donath hebben behoorlijk veel vrouwen spijt van hun kind, zo zegt Beau in zijn Instagrampost. „Hierover wordt niet gesproken”, beargumenteert Donath. Het lijkt een taboe. Misschien is het tijd om dit verboden onderwerp voorzichtig bespreekbaar te maken.

Kinderlijk oogpunt

Aan de andere kant: zit je als kind doodleuk op de bank om vervolgens de televisie aan te zetten en je moeder daar te zien uitleggen, dat ze spijt had van jou én, óf je broertje of zusje. Is het schadelijk voor een kind om zulke content te moeten verwerken? Moeten ze daar überhaupt wel aan worden blootgesteld? Daarover zijn de meningen op Twitter in elk geval over verdeeld.

Reacties op Twitter

Marije vindt het een schandalig en schadelijk programma en vindt dat kinderen hier tegen beschermd moeten worden.

Esther is er daarentegen erg voor het bespreekbaar te maken, maar vindt het anderzijds wel confronterend voor kinderen.

Marie-Anne is zelf zo’n kind wiens moeder zei dat haar leven stukken leuker was geweest zonder haar. Daar knap je niet van op, zegt ze. Daarom vindt ze het programma een idioot format.

Praat mee

