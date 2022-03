Dagboek van een Minnares 330: ’Ik heb zin om stoute dingen met je te doen...’

Verhalen achter het nieuws

Renske (42) wilde haar spiraal laten verwijderen, maar kwam thuis met drie pleegkinderen

In de rubriek ’Wie Doet Wat’ spreken we elke week een vrouw over de rolverdeling tussen haar en haar partner. De vraag is: wie doet wat binnen de relatie? Renske (42) en Mattijs (46) kregen in een klap drie pleegkinderen in huis. Ze zijn verloofd en hebben samen na een levensbedreigende bevalling ee...