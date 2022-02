Dagboek van een Minnares 330: ’Terugbetalen kan ook in natura…’

Premium Binnenland

Sara (6) heeft zeldzame spierziekte: ’Half jaar geoefend op knopje van elektrische tandenborstel’

Sara laat artsen al jaren versteld staan. Voor de zeldzame spierziekte MDC1A is geen behandeling. Tegen alle verwachtingen in kan het fragiele meisje een paar stapjes lopen en gaat ze naar een ’gewone’ school. En Sara krijgt nu haar eigen glossy; die helemaal in het teken staat van kanjers die ondan...