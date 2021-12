Snap jij dat mensen de drukte in buitenlandse steden zoals Antwerpen opzoeken?

In Antwerpen staan er lange rijen voor winkels en is het druk in de horeca. De treinen naar de Belgische stad zitten overvol en vanaf Breda staan er al files richting de Belgische grens. In België zijn de winkels namelijk wel nog open en kun je tot 23:00 uur bij restaurants en cafés terecht.

De Telegraaf meldde vorige week al dat gouverneur Cathy Berx van de provincie Antwerpen Nederlanders opriep niet meer naar België te komen. Ook premier Rutte riep Nederlanders op om niet naar België te gaan. Gouverneur Berx zei hierover in de Telegraaf: „Het is menselijk dat iedereen de lockdown wil ontlopen. Maar het is niet zo wijs om over de grens te doen wat in eigen land niet mag. Deze drukte is ideaal voor het virus en precies wat we niet willen.”

Reacties

Annelijn en Iris vinden het ernstig en triest hoeveel mensen naar België gaan, maar tegelijkertijd begrijpen ze ook wel dat mensen er een dagje tussenuit willen.

Conny laat op Twitter weten dat ze vindt dat de grens dicht moet. Veel Nederlanders lopen zonder mondmasker rond in Antwerpen en kunnen het virus met zich meebrengen.

Deze twitteraar vraagt zich af waarom er wel langere treinen worden ingezet voor shoppende Nederlanders die naar België willen, maar hier nog alles dicht zit. Ingeborg is het hiermee eens, ze vindt dit niet uit te leggen.

Praat mee

